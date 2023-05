Wrexham nicht erste Wahl: Diesen Klub wollte Ryan Reynolds eigentlich kaufen!

Hartlepool (England) - Im November 2020 übernahmen die beiden Hollywood-Stars Ryan Reynolds (46) und Rob McElhenney (46) den walisischen Klub AFC Wrexham . Seitdem stehen die "Red Dragons" nicht nur im internationalen Rampenlicht, kürzlich kehrte der Traditionsverein zudem endlich in den Profifußball zurück. Doch die Erfolgsgeschichte hätte auch andernorts geschrieben werden können.

Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds (46, r.) und Rob McElhenney (46) durften sich mit Wrexham über den Aufstieg freuen. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Denn bevor das Schauspieler-Duo in Wales vorstellig wurde, verhandelte es zunächst mit Hartlepool United, wie Vereinspräsident und TV-Moderator Jeff Stelling (68) im Interview mit inews verriet.

"Für den Klub war es ein schicksalshafter Moment", erklärte der für den britischen Sender Sky Sports tätige Journalist.

Letztendlich kam der Deal Anfang 2020 aber nicht zustande, weil Besitzer Raj Singh (58) gezögert und die Gespräche verschleppt habe. Trotzdem feierten die "Pools" wenig später den Aufstieg in die viertklassige League Two, der untersten Profiliga auf der Insel.

Jetzt, fast drei Jahre danach, muss die Mannschaft aus der Hafenstadt an der englischen Nordseeküste als Tabellenvorletzter allerdings wieder den Gang in die fünftklassige National League antreten.

Ersetzt wird Hartlepool ausgerechnet vom AFC Wrexham: "Es ist zu 100 Prozent wahr, dass sie Hartlepool kaufen wollten, und es ist ironisch, dass sie sich am Ende für Wrexham entschieden haben, das in die Football League aufsteigt, während der Verein, der ihre erste Wahl war, nämlich wir, die Football League verlässt", so Stelling.