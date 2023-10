Bei langersehntem Sieg gegen ManCity: Arsenal-Fan greift Ex-Profi an!

London (England) - Endlich hat es für den FC Arsenal geklappt! Nach 15 sieglosen Premier-League-Spielen gegen Manchester City am Stück konnte der Angstgegner am Sonntagabend mit 1:0 bezwungen werden. Allerdings wurde der Triumph im Top-Spiel von einem unschönen Zwischenfall auf den Rängen begleitet.

Arsenal-Verteidiger William Saliba (22, oben) freut sich über den langersehnten Sieg gegen Manchester City. © John Walton/PA Wire/dpa

Viele Jahre konnten die "Gunners" den "Citizens" nicht auf Augenhöhe begegnen, der letzte Liga-Erfolg stammt noch aus dem Dezember 2015 - mit Mesut Özil (34) als doppeltem Vorlagengeber und Trainer-Legende Arsène Wenger (73) auf der Bank.

In der vergangenen Saison lieferten sich die beiden Spitzenklubs ein heißes Titelrennen, am Ende lachten aber mal wieder die Himmelblauen, auch dank zwei deutlichen Erfolgen in den direkten Duellen.

Arsenal-Coach Mikel Arteta (41) benötigte selbst acht Anläufe, um seinem Lehrmeister Pep Guardiola (52) auf Ligaebene ein Schnippchen zu schlagen. Und noch dazu ein spätes Tor des zur Pause eingewechselten Gabriel Martinelli (22, 86. Minute).

Auf dem Rasen ging es in den knapp anderthalb Stunden davor hitzig zur Sache, vor allem eine nicht gegebene Rote Karte für City-Mittelfeldmann Mateo Kovacic (29) infolge seines überharten Einsteigens gegen Martin Martin Ødegaard (24) und später gegen Declan Rice (24) sorgte für Diskussionen.

Ein Anhänger auf den Rängen hatte darüber hinaus aber auch noch ein Hühnchen mit einem ehemaligen Spieler der Londoner zu rupfen.