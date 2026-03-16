Betrüger sollen ihn gezwungen haben: Fußball-Talent gesteht Raubmord an Geschäftsfrau (†48)
Moskau (Russland) - In den Nachwuchsmannschaften von Lokomotive Moskau und FK Rostov galt Daniil Sekach als vielversprechendes Talent, doch der Traum von der großen Fußballkarriere dürfte für den Innenverteidiger geplatzt sein. Vor Gericht gestand der 20-Jährige nun nämlich den Mord an einer Frau (†48).
Wie unter anderem das russische Portal "Starhit" berichtet, geriet der Abwehrmann, der bis zum Prozessstart im März noch bei Ural Jekaterinburg unter Vertrag stand und dort für die zweite Mannschaft kickte, in einen Sumpf aus dubiosen Machenschaften hinein.
Laut Anklage ging der Sportler dabei zwei Betrügern auf den Leim, die sich als Beamte ausgaben und den jungen Mann unter Androhung strafrechtlicher Konsequenzen zum Mitwirken an einer "operativen Maßnahme" zwangen.
Die Verbrecher spannten dafür auch die 16-jährige Tochter des späteren Opfers, einer Unternehmerin und Maklerin für Luxusimmobilien, ein. Die Teenagerin öffnete Sekach demzufolge am 13. März die Tür zur Wohnung der Familie.
Mit dabei hatte der Fußballer einen Vorschlaghammer, eine Brechstange und einen Winkelschleifer, um den Safe der Geschäftsfrau aufzubrechen.
Zunächst versuchte er jedoch, der Mutter die Kombination zu entlocken, wobei er sie schlug und anschließend zweimal mit einem Messer auf sie einstach, wodurch die 48-Jährige schließlich starb.
Abwehrtalent Daniil Sekach gesteht seine Taten im Verhör
Laut dem Bericht brach Sekach den Safe daraufhin auf und warf insgesamt 2000 Dollar sowie Schmuck, wie mit seinen Auftraggebern zuvor abgesprochen, aus dem Fenster.
Außerdem hielt er das Mädchen demnach noch einen Tag in der Wohnung fest, ehe er es gehen lassen durfte. Der Vater befand sich während des Raubüberfalls auf Geschäftsreise.
Bei einer Kontrolle auf der Autobahn wurde der 20-Jährige festgenommen, im Verhör gestand er seine Tat dann umgehend und zeigte laut den echten Beamten auch Reue.
Das Urteil steht noch aus, dem Nachwuchskicker drohen jetzt bis zu 15 Jahre Haft.
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