Diese irre Torhüter-Panne verhilft einem Deutschen zum Comeback nach zwei Jahren!

Newcastle - In der englischen Premier League ist am Samstag der Torhüter von Newcastle United nach einer irren Panne mit glatt Rot vom Platz geflogen.

Am 28. Februar 2021 hatte er zum vorerst letzten Mal im Tor gestanden. Damals war er Spieler von Union Berlin und hielt beim 1:1-Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim.

Einen, den das trotz der Niederlage freuen dürfte, ist der deutsche Torhüter Loris Karius (29). Der Ex-Freund von Moderatorin Sophia Thomalla (33) kam zwar nicht bei diesem Spiel als Ersatz auf den Rasen, doch im Ligapokal-Finale, das am 26. Februar um 17.30 Uhr bei Manchester United steigt, dürfte er zwischen den Pfosten stehen.

Bereits in der 22. Minute konnte der englische Schlussmann Nick Pope (30) Duschen gehen, seine Mannschaft unterlag mit 0:2 dem FC Liverpool von Jürgen Klopp (55).

Bildmontage: IMAGO / Propaganda Photo / Action Plus

Nach der Aktion blieb dem Schiedsrichter nichts anders übrig, als Nick Pope (30, l.) glatt Rot zu zeigen. © IMAGO / Action Plus

Doch wie kam es eigentlich zur Roten Karte für Pope? In der 23. Minute schlug ein Liverpool-Spieler einen ganz langen Ball aus der eigenen Hälfte auf Mo Salah (30).

Der kam aber gar nicht an die Kugel, sondern der Torhüter stand weiiiit vor seinem Kasten und wollte denn Ball klären. Dafür tauchte er zunächst ab, um per Kopf das Spielgerät ins Aus zu befördern. Doch das ging schief, und plötzlich schnappte er mit beiden Händen zu - außerhalb des Strafraumes für einen Torhüter nicht erlaubt!

Er sah folgerichtig glatt Rot und brachte sich somit um das Ligapokal-Finale am 26. Februar. In dem hat als Ersatz nun Karius die besten Karten.

Zwar steht mit Mark Gillespie (30) ein weiterer Keeper im Kader von Newcastle, doch bislang gilt Karius als dritter Torhüter, der Engländer als Vierter.

Karius hat keine leichten Jahre hinter sich. Nach einem fatalen Champions-League-Finale, in dem er mit Jürgen Klopp und dem FC Liverpool stand und sich einige Patzer in Folge einer Gehirnerschütterung leistete (was erst später bekannt wurde), gilt er als unsicherer Keeper, konnte bei keinem darauffolgenden Verein wirklich Fuß fassen.

Am 26. Februar bekommt er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Gelegenheit, sich zu beweisen.