Doch nicht City oder Barça: Spitzenklub grätscht bei Gündogan dazwischen!

Manchester - Lockt der FC Arsenal den nächsten City-Star nach London? Im Titelrennen ging den Gunners am Ende die Luft aus, auf dem Transfermarkt könnte der Tabellenzweite im Sommer aber noch einen Sieg einfahren.

Vor allem Gunners-Coach Mikel Arteta (41) setze sich für eine Verpflichtung des 32-jährigen Routiniers ein. Die beiden kennen sich bereits aus der gemeinsamen Zeit in Manchester, wo der 41-Jährige zwischen 2016 und 2019 als Assistent von Pep Guardiola (52) aktiv war.

Doch laut dem Bericht besteht nun auch bei Arsenal "konkretes" Interesse. Dort sei Gündogan demnach als Ersatz für Granit Xhaka (30) eingeplant, der vor einem Wechsel in die Bundesliga zu Bayer 04 Leverkusen stehen soll.

Wie The Athletic berichtet, buhlen die Hauptstädter um die Dienste des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan (32).

Nach der Pleite der Gunners gegen Nottingham wurde Manchester City auf der Couch zum Meister. Am Wochenende durfte Ilkay Gündogan dann die Trophäe küssen. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Diese Verbindung zum frischgebackenen englischen Meister führte bereits in der vergangenen Transferperiode zu mehreren Wiedersehen. Im Sommer holte Arsenal mit Gabriel Jesus (26) sowie Oleksandr Zinchenko (26) nämlich gleich zwei City-Kicker an die Themse.

Gündogan wäre also schon das dritte verspätete Mitbringsel von Arteta, doch sein früherer Lehrmeister gibt sich offenbar nicht kampflos geschlagen.

Nach Informationen der britischen Sun hat der Triple-Anwärter sein Angebot mittlerweile nachgebessert. Dem 66-fachen DFB-Akteur gehe es dabei insbesondere um die Laufzeit, die erste Offerte der Himmelblauen habe sich auf lediglich ein Jahr beschränkt.

Dass Guardiola gern mit seinem verlängerten Arm weiterarbeiten würde, ist kein Geheimnis. "Er kann alles", sagte der Star-Trainer nach dem Doppelpack seines Schützlings beim 2:1-Sieg gegen Leeds Anfang des Monats.

"Er ist als defensiver und offensiver Mittelfeldspieler so intelligent. Wir sind sehr froh, ihn zu haben", so der frühere Bayern-Übungsleiter.

Auch Gündogan ließ nach dem Gewinn der Meisterschaft durchblicken, wie verbunden er sich dem Premier-League-Giganten fühlt: "Diese Mannschaft ist so talentiert und so besonders, und ihr Kapitän in dieser Saison gewesen zu sein, war ein enormes Privileg", erklärte der Mittelfeld-Dompteur.