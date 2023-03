Einbruch bei Klopp-Star: Sein Neffe rief die Polizei!

Kairo (Ägypten) - Gebrauchtes Wochenende für Mohamed Salah (30)! Nicht nur, dass der Star-Angreifer mit dem FC Liverpool beim Tabellenschlusslicht AFC Bournemouth mit 0:1 verlor, zu allem Überfluss brachen Unbekannte auch noch in sein Haus in Kairo ein.

Im CL-Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid kam Mohamed Salah mit dem FC Liverpool unter die Räder. © Jon Super/AP/dpa

Salah gilt in Ägypten aufgrund seiner sportlichen Leistungen als Nationalheld und engagiert sich außerdem für zahlreiche Wohltätigkeitsprojekte, insbesondere in seiner Heimatstadt Nagrig.

In der Mannschaft von Jürgen Klopp (55) gehört er seit seinem Wechsel von der AS Rom im Sommer 2017 zu den absoluten Leistungsträgern, schnappte sich gleich dreimal die Torjägerkanone der Premier League und hatte großen Anteil am Champions-League-Triumph 2019 sowie der ersten englischen Meisterschaft nach 30 Jahren am Ende der Saison 2019/20.

Selbst in der durchwachsenen aktuellen Spielzeit brilliert der pfeilschnelle und technisch versierte Linksfuß als einer der wenigen Lichtblicke und sammelte satte 33 Scorerpunkte (22 Treffer, elf Assists) in 38 Pflichtspielen.

Unter der Woche (Mittwoch, 21 Uhr) wartet jetzt allerdings eine Mammutaufgabe auf den Flügelflitzer. Die "Reds" reisen zum Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse nach Madrid, das erste Aufeinandertreffen gegen Real im Anfield verlor Liverpool - trotz Salah-Tor und -Vorlage - mit 2:5.