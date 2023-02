Emotional! Fußball-Star rührt seinen todkranken Freund in Liveshow zu Tränen

Eindhoven - Er weiß, dass er nicht mehr lange leben wird und trotzdem hat er seinen Sinn für Humor nicht verloren. Als der an Leukämie im Endstadium erkrankte Thijs Slegers (46) am 2. Februar bekannt gab, dass er sterben wird , scherzte er: "Tipps für Serien willkommen, ich muss mir sowieso die Zeit vertreiben!"

"Ob ich mich erinnere? Ich werde mich immer daran erinnern! Er war der einzige Freund, den ich aus Holland hatte, als ich verloren, jung und durcheinander war. Ich hatte wirklich niemanden in Holland. In dieser Zeit waren die Journalisten nicht meine Freunde, sie waren meine Gegner, meine Feinde. Er hat sich um mich gekümmert", lässt "Ibra" den Sommer 2001 Revue passieren, als er mit 20 Jahren gerade für 7,8 Millionen Euro von Malmö FF zu Ajax Amsterdam gewechselt war.

Nun reagierte der Pressesprecher des Fußball -Erstligisten PSV Eindhoven nicht ganz so cool, sondern weinte in einer TV-Show von ESPN Niederlande.

Thijs Slegers (46), weiß, dass er sterben wird. Das gab der Pressesprecher des PSV Eindhoven vor gut zwei Wochen bekannt. © IMAGO / Pro Shots

Slegers lauschte seinen Ausführungen und man sah, wie er von Minute zu Minute mehr mit seinen Emotionen zu kämpfen hatte.

"Er hat mir die Unterstützung gegeben, die ich gebraucht habe. Es war der erste große Schritt in meiner Karriere", so Ibrahimovic, der sogar in seinem Buch darüber schrieb.

"Ich bin sehr, sehr dankbar für alles und wir sind immer noch in Kontakt. Von diesem Moment an hat er sich direkt in mein Herz katapultiert. Thijs, ich möchte einfach nur sagen, dass ich Dich liebe, mein Freund", rührte der Stürmer in diesem Moment sich selbst und Slegers zu Tränen.

Vor rund zwei Wochen hatte der 46-Jährige öffentlich gemacht, dass er von seiner Leukämie nicht mehr geheilt werden kann, da eine Stammzellentherapie nicht den erhofften Erfolg brachte.

"Die Abstoßungskrankheit, die mich seit Monaten plagt, ist nicht mehr aufzuhalten", schrieb er auf Instagram.