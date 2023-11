Er bangt um seinen Papa! Klopp-Star schießt bei Comeback ein Tor und fleht danach die Entführer an

Luton /Liverpool - Ein emotional aufgewühlter Jürgen Klopp (55) nahm seinen Star in den Arm und hielt ihn ganz fest: Ausgerechnet Luis Diáz (26) hat den FC Liverpool in der Nachspielzeit bei der Auswärtspartie bei Luton Town noch einen Punkt beschert.

Luis Diáz (26) schoss am Sonntag sein erstes Tor nach der Entführung seines Vaters und flehte nach dem Spiel die Entführer an, den Papa freizulassen. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

In der 95. Minute traf der Kolumbianer zum 1:1. Nach dem Tor zog er sein Trikot hoch. Auf seinem weißen Muskelshirt darunter stand die wichtigste Botschaft: "Libertad para Papa" (Freiheit für Papa).

Seit dem 29. Oktober ist völlig ungewiss, wo sich der Vater des bekannten Fußballers befindet. An jedem Tag überfielen Unbekannte Luis Manuel Diáz und seine Frau Cilenis Marulanda an einer Tankstelle und entführten sie in einem Transporter.

Die Mama des Fußball-Stars konnte nur wenig später von der Polizei in seinem Geburtsort Barrcancas befreit werden. Vom Vater fehlt jedoch weiterhin jede Spur.

Nach der Partie veröffentlichte der Torschütze ein Statement auf Instagram, in dem er die Entführer, anfleht. "Ich bitte die ELN, meinen Vater so schnell wie möglich freizulassen, und ich bitte die internationalen Organisationen, sich für seine Freiheit einzusetzen. Mit jeder Sekunde, mit jeder Minute wird unsere Angst größer, meine Mutter, meine Brüder und ich sind verzweifelt, verängstigt und haben keine Worte, um zu beschreiben, was wir fühlen. Dieses Leiden wird erst dann ein Ende haben, wenn wir ihn wieder zu Hause haben."

Die Ermittler sind dabei, den Fall zu lösen. Zuletzt wurde eine Belohnung in Höhe von 200 Millionen kolumbianischen Pesos (circa 50.000 Euro) für Tipps zum Aufenthaltsort des Vaters ausgelobt.