Er hatte nur noch wenige Monate zu leben: Trainer-Legende verstirbt nach schlimmer Diagnose

Norwegen - Gerade einmal sechs Monaten blieben ihm noch zum Leben, jetzt ist Trainer-Legende Åge Hareide (72) tot. Der Norweger verlor in der Nacht auf Donnerstag den Kampf gegen den Krebs. Im Juni hatten Ärzte bei dem ehemaligen Coach der norwegischen, dänischen und isländischen Nationalmannschaft einen Hirntumor entdeckt.

Åge Hareide ist im Alter von 72 Jahren an einem Hirntumor verstorben. © Sergei GAPON / AFP

Das bösartige Geschwür war nicht operabel, weshalb der 72-Jährige zunächst eine sechswöchige Bestrahlung und Chemotherapie erhielt. Im Januar sollte per CT überprüft werden, wie die Behandlung angeschlagen hat, doch dazu kam es nicht mehr.

"Vater ist heute Nacht zu Hause im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Er hat nun sein letztes Spiel bestritten. Wir sind unendlich dankbar für all die Liebe, die wir während seiner Krankheit erfahren haben", sagte sein Sohn Bendik dem "NRK".

Beim norwegischen Portal hatte Bendik erst vor wenigen Wochen die Erkrankung seines Vaters öffentlich gemacht. Monatelang wusste nur der engste Kreis, dass Hareide an einem Hirntumor litt.

Nach der niederschmetternden Diagnose schaute der Ex-Coach enorm viel Fußball im Fernsehen, besuchte mit seinem Sohn sogar das EM-Qualifikationsspiel der Norweger gegen Italien im Mailänder San Siro.

Es sollte sein letzter öffentlicher Auftritt werden.