Ergreifender Moment: Gosens-Kollege nach Herzstillstand wieder im Stadion!

Florenz (Italien) - Am 1. Dezember sprang Edoardo Bove (22) dem Tod nur knapp von der Schippe, als er im Spiel gegen Inter Mailand einen Herzstillstand erlitt und auf dem Platz zusammenbrach . Nun kehrte der Mittelfeldspieler der AC Florenz zum Ort des Geschehens zurück, doch seine Zukunft bleibt weiter offen.

Einen sportlichen Erfolg konnten ihm seine Teamkameraden allerdings leider nicht schenken. Ausgerechnet Gosens ließ sich in der 57. Minute von Florian Thauvin (31) austanzen, der anschließend den 2:1-Siegtreffer für die Gäste aus Udine markierte.

"Wir alle wissen, was er durchgemacht hat. Für die Mannschaft ist es aber schon wieder zur Normalität geworden, er ist seit knapp zwei Wochen bei uns", fügte der deutsche Nationalspieler an.

"Das ist ein großartiges Zeichen für Edo, ihm geht es gut. Ihn heute hier bei uns zu haben, ist ein zusätzlicher Ansporn und wir werden alles für ihn geben", sagte Robin Gosens (30) vor der Partie am Montagabend gegen Udinese Calcio bei DAZN zur Heimkehr seines Teamkollegen ins Stadio Artemio Franchi.

In Florenz spielt Edoardo Bove (22) seit diesem Sommer mit dem DFB-Star Robin Gosens (30) zusammen. © Massimo Paolone/LaPresse/AP/dpa

Trotzdem dürfte das vorzeitige Weihnachtsgeschenk dem gebürtigen Römer Mut gemacht haben, auch wenn seine Karriere weiterhin am seidenen Faden hängt.

Nach der tragischen Schrecksekunde wurde Bove nämlich ein Defibrillator eingesetzt, mit dem er aufgrund strenger Bestimmungen in der italienischen Serie A nicht auflaufen darf.

Vor rund einer Woche, kurz nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, ließ Bove jedoch keinen Zweifel an seinen Ambitionen. In einem bewegenden Instagram-Post bedankte er sich zunächst für die Flut an Herzlichkeit und Unterstützung, die er erfahren habe.

Dann verabschiedete er sich mit den Worten: "Wir sehen uns bald wieder - auf dem Spielfeld!"