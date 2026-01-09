Ergreifender Post: Ex-Fußballprofi verrät, dass er nur noch ein paar Tage zu leben hat

Brüssel (Belgien) - Diese Worte gehen unter die Haut: Lamisha Musonda (33) galt in Belgien vor einigen Jahren als großes Talent, jetzt kämpft der ehemalige Mittelfeldspieler jedoch um sein Leben - und verliert, wie er selbst mitteilt.

Lamisha Musonda (heute 33) lief auf Jugendebene für die belgische Nationalelf auf. © IMAGO / Panoramic by PsnewZ

"Da ich gerade realisiere, dass ich nur noch ein paar Tage zu leben habe, wird mir auch klar, dass ich viele Leute an meiner Seite hatte und diese Erinnerungen immer wertschätzen werde", schrieb der 33-Jährige in einem herzzerreißenden Instagram-Post.

Anschließend enthüllte der zehnfache belgische U21-Nationalkicker, dass er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe, die vergangenen Jahre für ihn sehr anstrengend gewesen seien und er deshalb auch lange die sozialen Netzwerke gemieden habe.

"Meine Familie und ich kämpfen und ich werde bis zum letzten Atemzug nicht aufgeben", versicherte er.

In dem Beitrag teilte Musonda auch zahlreiche Fotos seiner aktiven Karriere als Fußballer. "Wie ihr seht, durfte ich eine sehr schöne Jugend erleben, aber ich habe noch mehr zu bieten. Es gibt so viele wunderbare Menschen, denen ich gern persönlich danken würde, doch es tut mir leid, dass ich dazu vielleicht keine Gelegenheit mehr bekomme", schrieb der in Brüssel geborene Ex-Profi.