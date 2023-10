Keine EM-Rückkehr nach Deutschland? Haaland droht das nächste Turnier-Aus!

Oslo (Norwegen) - Verpasst einer der besten Spieler auf dem Planeten die Europameisterschaft 2024 in Deutschland? Erling Haaland (23) und seine Norweger stehen nach der 0:1-Pleite gegen Spanien mit dem Rücken zur Wand.

Schon wieder kein großes Turnier für Erling Haaland (23, r.)? Der Super-Knipser muss um die EM-Teilnahme zittern. © Fredrik Varfjell / NTB / AFP

Die Wikinger aus dem hohen Norden mussten sich dem Weltmeister von 2010 am Sonntagabend durch den Treffer des Tages von Barça-Juwel Gavi (19) in der 49. Minute knapp geschlagen geben und ihre Quali-Hoffnungen in der Gruppe A damit begraben.

Mit einem offenen Match beträgt der Rückstand der Mannschaft von Coach Ståle Solbakken (55) auf die Iberer sowie Schottland jeweils fünf Punkte und ist damit nicht mehr aufzuholen. Die "Bravehearts" durften sich hingegen durch das Ergebnis der Norweger auf der heimischen Couch über die fixe Teilnahme am kommenden Turnier freuen.

Mit sechs Toren in der Qualifikationsrunde und mittlerweile 27 Buden in ebenso vielen Länderspielen hatte sich der Super-Knipser von Manchester City zwar eindrucksvoll gegen ein EM-Aus gestemmt, gegen Spanien blieb er allerdings blass.

Den Skandinaviern bleibt damit nur noch eine kleine Resthoffnung, denn theoretisch ist der Einzug in die Endrunde noch über die Play-offs der Nations League möglich. Diese werden im März 2024 ausgetragen.

Für Haaland steht bereits das dritte große Turnier seiner noch jungen Karriere auf der Kippe. Der ehemalige BVB-Stürmer hatte bereits die EM 2021 sowie die Weltmeisterschaft 2002 in Katar verpasst.