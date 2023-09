Ernst Middendorp hat erneut die Nase voll: "Kannst nicht unter solchen Bedingungen arbeiten"

Singida (Tansania) - Er hat es schon wieder getan! Erst vor rund einem Monat war Ernst Middendorp (64) nach einer unverblümten Brandrede als Coach des Drittliga-Absteigers SV Meppen zurückgetreten. Anschließend suchte der Weltenbummler einmal mehr das Weite und heuerte in Tansania an. Glücklicher wurde er dort aber offenbar nicht.

In Deutschland saß Ernst Middendorp (64) schon für Arminia Bielefeld, Rot-Weiss Essen und den VfL Bochum auf der Trainerbank. © Anesh DEBIKY / AFP

Am Dienstag verkündete das deutsche Trainer-Urgestein seinen Abschied vom Singida Fountain Gate FC in der Radioshow des südafrikanischen Sportjournalisten Robert Marawa (50), eine offizielle Bestätigung des Klubs steht allerdings noch aus.

Middendorp hatte den tansanischen Erstligisten am 4. September, also gerade einmal 15 Tage zuvor, übernommen. Am vergangenen Sonntag feierte er zudem einen wichtigen 1:0-Sieg in der Qualifikation zum afrikanischen CAF Confederation Cup.

Trotzdem seien die Singida-Verantwortlichen mit seinem Machwerk nicht zufrieden gewesen, weshalb er seine Sachen gepackt und in seine Wahlheimat nach Johannesburg aufgebrochen sei.

"Du brauchst eine klare Strategie und kein Herumtanzen. Du kannst nicht unter solchen Bedingungen arbeiten", begründete der Ex-Coach von Arminia Bielefeld seinen Rückzug.