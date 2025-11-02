Es wird immer schlimmer: Neuer Tiefpunkt bei Ex-RB-Leipzig-Star Xavi erreicht

London - Von einem gebrauchten Tag zu sprechen, ist wahrscheinlich noch eine Untertreibung. Xavi Simons (22), der im Sommer für 65 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Tottenham Hotspurs wechselte , erlebte mit den Engländern einen echten Horror-Samstag. Für den Niederländer war es dabei sogar ein neuer Tiefpunkt.

Gegen den FC Chelsea sah Xavi Simons (22, M.) erneut nicht gut aus. © JUSTIN TALLIS / AFP

Der Offensivmann kommt bei den Londonern einfach nicht richtig in die Spur. Zuletzt hatte der niederländische Nationalspieler trotz fragwürdiger Leistungen zwar in der Startaufstellung gestanden.

Gegen den FC Chelsea setzte Trainer Thomas Frank (52) seinen Angreifer aber zunächst auf die Bank. Dort blieb Xavi aber nicht lang.

Weil Lucas Bergvall (19) sich früh verletzte, wurde der Ex-Leipziger in der 7. Minute eingewechselt - nur, um dann in der 73. Minute schon wieder ausgewechselt zu werden, angeblich wegen Belastungssteuerung - ganz bitter.

"Xavi macht Fortschritte. Er bringt sich in die richtigen Räume und jetzt sind es nur noch der letzte entscheidende Pass und die letzte Aktion, die den Unterschied ausmachen können", versuchte sein Trainer zuletzt noch die Erwartungshaltung zu dämpfen. Doch Fakt ist, dass Xavi, der bei den Sachsen oft den Unterschied machte, bei Tottenham aktuell weit davon entfernt ist.

Gerade einmal eine Vorlage und noch keinen eigenen Treffer lieferte er bei seinem neuen Klub bisher ab. Das 0:1 gegen Chelsea konnte er folglich auch nicht mehr verhindern.