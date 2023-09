Ex-BVB-Star fliegt aus dem Kader: Danach bezichtigt er den Trainer öffentlich der Lüge!

Der Spieler selbst sieht ganz andere Gründe für seine Ausbootung: "Ich glaube, dass es andere Gründe für diese Entscheidung gibt, ich bin seit langem der Sündenbock, was einfach nicht fair ist", schreibt er in seinem Statement weiter.

"Bitte glaubt nichts von dem, was ihr lest. Ich werde es Menschen nicht erlauben, Dinge zu sagen, die komplett unwahr sind. Ich habe mich diese Woche sehr gut im Training verhalten", schrieb der Stürmer.

In Dortmund war Sancho ein Superstar, in England gelang ihm der absolute Durchbruch bislang nicht. © Michael Sohn/AP-Pool/dpa

Sancho war ein Star beim BVB, wurde nach vier Jahren in Schwarz-Gelb im Sommer 2021 zum Rekordtransfer. Für 85 Millionen Euro Ablöse wechselte er auf die Insel.

Doch bei United schlug der Stürmer nie so ein, wie es sich die Verantwortlichen und er selbst erhofft hatten.

Dem 23-Jährigen ging das alles offenbar so nahe, dass er Ende 2022 mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, eine Pause einlegen musste. Zuvor hatte er seinen Platz bei den "Three Lions" in der englischen Nationalelf verloren, war nicht für die WM 2022 in Katar nominiert worden.

Seitdem hat er es auch nie wieder in die Auswahl geschafft, am 9. Oktober 2021 bestritt er sein letztes Länderspiel. Im Februar 2023 gab er bei United sein Comeback, brachte es in 16 Spielen auf vier Tore. Nicht das, was sich er Klub von seinem Stürmer erhofft.

Im Sommer gab es sogar Gerüchte, Sancho wollte unbedingt zurück zum BVB, dort habe er sich wohlgefühlt, doch aus der Rückholaktion wurde nichts. Bis Winter muss es der Engländer mindestens noch bei seinem aktuellen Verein aushalten, dann wird sich zeigen, ob er mit seinen Beratern einen Wechsel anstrebt.