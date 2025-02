Ex-Nationalspieler behauptet: Bonnie Blue und Ukraine-Krieg hängen zusammen

David Cotterill (heute 37, r.) spielte bei Wales an der Seite von Gareth Bale (35). © MARTIN BUREAU / AFP

Belege für seine hergestellte Verbindung gibt es natürlich keine. Daran stört sich der EM-Teilnehmer von 2016 aber schon lange nicht mehr.

Allein in den vergangenen Tagen bezeichnete er die Corona-Pandemie als Schwindel, hetzte gegen Impfstoffe jeder Art und teilte Beiträge, in denen der Super Bowl der NFL als "schwarzes Magie-Ritual" bezeichnet wird.

In den Kommentaren kassierte Cotterill für seine haarsträubende Theorie viel Gegenwind, woraufhin er sich erneut meldete: "Die Leute sind meilenweit von der Wahrheit entfernt. Viele begreifen jetzt erst, dass Corona korrupt war. Sie sind noch nicht bereit für den Ukraine-Scheiß."

Während seiner aktiven Zeit als Fußballer war der Flügelspieler unter anderem für Birmingham City und Sheffield United am Ball, zwischen 2005 und 2016 bestritt er mit Unterbrechung außerdem 24 Länderspiele für Wales, in denen ihm zwei Treffer gelangen. 2018 hing er die Fußballschuhe in Indien an den Nagel.