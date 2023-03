Hollywood-Schreck feiert Pokal-Sensation und steht im Viertelfinale!

Zwar gelang Übeltäter Caleta-Car nach einem Eckball noch der Anschluss (65. Minute), doch am Ende kämpfte der League-Two-Vertreter den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Ziellinie.

Direkt nach dem Seitenwechsel leistete sich dann Duje Caleta-Car (26) einen unerklärlichen Aussetzer und knallte Angreifer Danilo Orsi (26) seinen Arm in den Rücken. Erneut zeigte der Referee auf den Punkt, wieder behielt Holohan die Nerven und erhöhte für die Mariners (50. Minute).

Der irische Mittelfeld-Routinier Gavan Holohan (31) ließ das St. Mary's nach einem Handspiel von Innenverteidiger Lyanco (26) per Elfmeter verstummen (45.+1 Minute).

Der Gast aus der Grafschaft Lincolnshire im Nordosten der Insel hielt seinen Kasten in der ersten Hälfte lange sauber und schlug kurz vor dem Pausenpfiff eiskalt zu.

Auch für Deadpool-Star Ryan Reynolds (46, r.) und seinen AFC Wrexham wurde Grimsby Town zum Stolperstein. © Peter Byrne/PA/dpa

Grimsby Town dürfte hierzulande nur den wenigsten wirklich etwas sagen, falls beim ein oder anderen Fußballfan doch leise Glocken klingen, könnte das an einer mittlerweile sehr erfolgreichen TV-Serie liegen.

In "Welcome to Wrexham" wurde der Klub nämlich bereits zum Spielverderber. Die Dokumentation begleitet den walisischen Fünftligisten AFC Wrexham nach der Übernahme durch die beiden Hollywood-Stars Ryan Reynolds (46) und Rob McElhenney (45).

Die Red Dragons zogen im Aufstiegsrennen der National League in die Playoffs ein, scheiterten dort aber im Halbfinale durch eine spektakuläre 4:5-Pleite nach Verlängerung an den Mariners, wie im dramatischen Staffel-Finale des Doku-Hits zu sehen ist.

Das Happy End blieb für die Hauptprotagonisten der Show, die in Deutschland beim Streamingdienst Disney+ ausgestrahlt wird, somit aus.

Stattdessen machte Grimsby Town im Playoff-Finale gegen Solihull Moors abseits der Kameras den Aufstieg in die vierte Liga klar.