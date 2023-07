23.07.2023 12:48 939 Von wegen Freundschaftsspiel: Fans lassen bei Test-Kracher die Fäuste fliegen!

Das Testspiel zwischen Manchester United und dem FC Arsenal am Samstag in New York wurde von einem Kampf auf den Rängen überschattet.

New York (USA) - Eigentlich lassen es die Profis und Zuschauer während der Vorbereitung zumeist noch etwas ruhiger angehen, doch beim Spiel zwischen Manchester United und dem FC Arsenal ging es auf und neben dem Platz bereits ordentlich zur Sache. Bruno Fernandes (28, M.) führte Manchester United gegen Arsenal als Kapitän zum Sieg. © AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Am Samstag trafen die beiden Schwergewichte der englischen Premier League im Rahmen ihrer US-Tour im New Yorker MetLife Stadium aufeinander. Die "Red Devils" fuhren dabei durch den Doppelschlag von Bruno Fernandes (28, 30. Minute) und Ex-BVB-Star Jadon Sancho (23, 37.) einen erbaulichen Erfolg in dem Test-Kracher ein, allerdings wurde das Match von unschönen Szenen auf den Rängen überschattet. Dort gerieten nämlich kurz nach Beginn der zweiten Hälfte zwei Fans heftig aneinander, wie in Video-Mitschnitten des Vorfalls zu sehen ist, die anschließend im Netz die Runde machten. Fußball International Messi-Wahnsinn bei Debüt: Last-Minute-Traumtor lässt das Stadion explodieren! Ein Mann in einem blauen Shirt schlug einem anderen Anhänger dabei mit der rechten Faust gegen den Kopf. Beide Streithähne gestikulierten außerdem wild und mussten von umstehenden Zuschauern zurückgehalten werden. Laut dem britischen Daily Star war der Tumult in weiten Teilen des Stadions zu hören, doch die Sicherheitskräfte hätten trotzdem über eine Minute gebraucht, bis sie am Ort des Geschehens eintrafen und den Clinch unterbanden. Der Grund für den kurzen Kampf sei bislang nicht überliefert, die Krawallmacher durften aber wohl in der Arena bleiben und sollen nach der Fehde auf ihre Plätze zurückgekehrt sein. Twitter-Video der Fan-Streiterei beim Spiel zwischen Manchester United und Arsenal Auch die Spieler von Manchester United und dem FC Arsenal gerieten aneinander Harry Maguire (30, l.) und seine Kollegen waren mit vollem Einsatz bei der Sache. Das bekam auch Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus zu spüren. © RICH SCHULTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Auch auf dem Rasen schenkten sich die Teams trotz des nominellen Freundschaftsspiel-Charakters der Partie nichts. So kam es nach einem Foul an Flügelflitzer Bukayo Saka (21) zu einem Gerangel zwischen Arsenal-Kapitän Martin Ødegaard (24) und United-Verteidiger Lisandro Martínez (25). Überhaupt ging die Mannschaft von Coach Erik ten Hag (53) äußerst rabiat in die Zweikämpfe, was dem Trainer des englischen Vizemeisters insbesondere mit Blick auf die Leistung der Unparteiischen gar nicht gefiel. Fußball International "Ich war gefesselt und hilflos": PSG-Star packt nach Überfall aus! "Sie sind hier, um sich zu messen und zu gewinnen, genau wie wir", erklärte Mikel Arteta (41) nach dem Abpfiff. "Aber es ist die Aufgabe des Schiedsrichters, das zu unterbinden." Die neue Saison auf der Insel beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Aufsteiger FC Burnley und Manchester City am 11. August (21 Uhr). Am Tag darauf starten die Gunners gegen Nottingham Forest (13.30 Uhr) in die Spielzeit, während Man United erst am 14. August (21 Uhr) gegen die Wolverhampton Wanderers ins Geschehen eingreift.

