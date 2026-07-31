FIFA-Krise immer größer! Enger Infantino-Vertrauter schmeißt hin: "Kann nicht tatenlos zusehen"

Zürich (Schweiz) - Das FIFA-Beben nimmt kein Ende! Aufgrund der angekündigten Pläne von Präsident Gianni Infantino (56), die WM teilweise an Investoren zu verkaufen, stellen sich inzwischen drei Kontinentalverbände offen gegen den Weltverband. Zudem regt sich Protest selbst innerhalb der eigenen Reihen: Ein hochrangiger Vertrauter des Schweizers tritt zurück.

Carlos Cordeiro (70, l.), hochrangiger FIFA-Berater und Vertrauter von Gianni Infantino (56, M.), reicht aus Protest gegen die Investoren-Pläne seinen Rücktritt ein. (Archivbild) © Evan Vucci/AP/dpa

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, habe Carlos Cordeiro (70) sein Amt als Berater von Infantino am Freitag niedergelegt - und wählte dabei deutliche Worte.

"Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie die FIFA den Verkauf einer Beteiligung an der Weltmeisterschaft in Erwägung zieht", sagte der hochrangige FIFA-Berater in einer Stellungnahme, die der AP vorliegt: "Lassen Sie mich eines klarstellen: Ich war an diesem Vorschlag in keiner Weise beteiligt und lehne ihn entschieden ab."

Der von Infantino vorgeschlagene Deal, einen Teil der WM an private Investoren zu verkaufen und somit mehrere Milliarden Dollar einzunehmen, sei "ein schlechtes Geschäft für den Fußball", betonte der ehemalige Präsident des US-Fußballverbands.

Die FIFA sei reich genug, habe Reserven in Milliardenhöhe und schuldenfrei, machte Cordeiro deutlich und verwies etwa auf die 15 Milliarden Dollar, die der Weltverband mit der gerade zu Ende gegangenen WM eingenommen habe: "Vor diesem Hintergrund macht es wenig Sinn, eine dauerhafte Beteiligung an dem wertvollsten Vermögenswert des Fußballs zu verkaufen, um 4,2 Milliarden Dollar aufzubringen. Damit wird die Zukunft des Fußballs ohne triftigen Grund verpfändet."