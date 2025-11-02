Fußball-Star sucht verzweifelt nach seiner Hündin - und steht plötzlich ohne Job da!

Mexiko-Stadt (Mexiko) - Als Königstransfer wechselte Aaron Ramsey (34) im Sommer zu den UNAM Pumas , doch das Mexiko-Abenteuer mutierte für den walisischen Nationalspieler rasch zum Horror-Trip. Jetzt steht er nicht nur ohne Job, sondern - noch viel schlimmer - ohne seine geliebte Hündin da.

Aaron Ramsey (34) sucht seit Wochen verzweifelt nach seiner Hündin Halo. © Bildmontage: Tom Weller/dpa, Instagram/Screenshot/aaronramsey

Der frühere Arsenal- und Juve-Star hat sich mit dem Klub aus Mexiko-Stadt auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt, wie unter anderem "ESPN" berichtet.

Zuvor hatte der 34-Jährige bereits mit Sondergenehmigung des Vereins im Training gefehlt, da er sich laut "El Universal" aktuell nicht imstande sieht, Fußball zu spielen.

Grund dafür sei der Verlust seiner Beagle-Dame Halo. Der zehn Jahre alte Vierbeiner wird aktuell vermisst.

Vergangene Woche erklärten der Mittelfeldspieler und seine Frau Colleen die verzwickte Situation auf Instagram. Das Paar habe die Fellnase vor einigen Wochen bei einer Hunde-Ranch in San Miguel de Allende abgegeben, doch als sie die Hündin wieder abholen wollten, sei sie nicht mehr da gewesen.

"Unsere Herzen sind gebrochen", schrieb der Fußballprofi. "Was würde ich dafür geben, dich noch einmal im Arm zu halten", fügte er zu einem Foto mit seiner treuen Begleiterin an.

Zunächst setzte Ramsey eine Belohnung in Höhe von umgerechnet rund 8500 Euro auf Hinweise zum Aufenthaltsort des Tieres aus, die er später auf 17.000 Euro verdoppelte - bis jetzt allerdings ohne Erfolg.