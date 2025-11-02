Fußball-Star sucht verzweifelt nach seiner Hündin - und steht plötzlich ohne Job da!
Mexiko-Stadt (Mexiko) - Als Königstransfer wechselte Aaron Ramsey (34) im Sommer zu den UNAM Pumas, doch das Mexiko-Abenteuer mutierte für den walisischen Nationalspieler rasch zum Horror-Trip. Jetzt steht er nicht nur ohne Job, sondern - noch viel schlimmer - ohne seine geliebte Hündin da.
Der frühere Arsenal- und Juve-Star hat sich mit dem Klub aus Mexiko-Stadt auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt, wie unter anderem "ESPN" berichtet.
Zuvor hatte der 34-Jährige bereits mit Sondergenehmigung des Vereins im Training gefehlt, da er sich laut "El Universal" aktuell nicht imstande sieht, Fußball zu spielen.
Grund dafür sei der Verlust seiner Beagle-Dame Halo. Der zehn Jahre alte Vierbeiner wird aktuell vermisst.
Vergangene Woche erklärten der Mittelfeldspieler und seine Frau Colleen die verzwickte Situation auf Instagram. Das Paar habe die Fellnase vor einigen Wochen bei einer Hunde-Ranch in San Miguel de Allende abgegeben, doch als sie die Hündin wieder abholen wollten, sei sie nicht mehr da gewesen.
"Unsere Herzen sind gebrochen", schrieb der Fußballprofi. "Was würde ich dafür geben, dich noch einmal im Arm zu halten", fügte er zu einem Foto mit seiner treuen Begleiterin an.
Zunächst setzte Ramsey eine Belohnung in Höhe von umgerechnet rund 8500 Euro auf Hinweise zum Aufenthaltsort des Tieres aus, die er später auf 17.000 Euro verdoppelte - bis jetzt allerdings ohne Erfolg.
Aaron und Colleen Ramsey gehen von einer Entführung aus
Ehefrau Colleen verriet inzwischen, dass die beiden davon ausgehen, dass Halo entführt wurde.
"Ich weigere mich zu glauben, dass Halo einfach verschwunden ist", teilte sie mit. "Wir haben geschwiegen, um zu verstehen, wie man einen Hund auf einer Ranch abgeben und ihn dann nie wiedersehen kann."
"Ohne jede Erklärung? Die Kameras haben plötzlich nicht mehr aufgezeichnet, der GPS-Tracker konnte sie nicht ausfindig machen, es gibt keine Sichtungen, keine Leiche, nur einen Haufen Lügen", wetterte die Gattin des 86-fachen Nationalkickers.
"Er hat mit seiner Situation zu kämpfen, die wir alle kennen und die mit seinem Hund zu tun hat", sagte UNAM-Coach Efraín Juárez (37) noch vor wenigen Tagen nach der Partie gegen Leon.
Mittlerweile habe Ramsey das Mexiko-Kapitel beendet, eine offizielle Bestätigung des Klubs soll aber erst nach Saisonende in rund zwei Wochen folgen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/aaronramsey