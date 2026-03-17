Große Trauer um jungen Fußball-Profi (†20): Kurz nach seinem Erstliga-Debüt bekam er eine schlimme Diagnose
Istanbul - Große Trauer im türkischen Fußball: Der noch junge Profi Baran Alp Vardar ist im Alter von nur 20 Jahren verstorben. Der Innenverteidiger erlag einem Krebsleiden. Das teilte sein Verein Istanbulspor mit.
"Wir trauern zutiefst um unseren Fußballer und lieben Baran Alp Vardar, der seit einiger Zeit gegen den Krebs gekämpft hat", schrieb der Klub am späten Sonntagabend auf seinem Instagram-Profil.
Den genauen Todestag gaben die Verantwortlichen nicht bekannt, bereits am Sonntag wurde er beigesetzt. "Baran Alp, den wir wegen seines Charakters, seiner Verbundenheit mit seinen Mannschaftskameraden und seines freundlichen Lächelns immer in Erinnerung behalten werden, wird für immer in den Herzen unserer Gemeinschaft weiterleben. Sein so früher Tod hat uns alle zutiefst getroffen", hieß es in dem Statement weiter.
2024 hatte der Abwehrspieler sein Debüt in der höchsten türkischen Liga, der Süper Lig, gegeben. Bei der 0:6-Niederlage am 28. April gegen Alanyaspor wurde er ebenso eingewechselt wie am 17. Mai 2024 gegen Sivasspor. Neun Tage später durfte er sogar von Beginn an gegen Fenerbahce spielen.
Das Startelf-Debüt lief allerdings alles andere als glücklich für ihn, denn schon nach acht Minuten gab es Elfmeter für Fenerbahce, den der jetzige Star-Stürmer vom FC Schalke 04, Edin Dzeko (40), zur Führung nutzte. Am Ende verlor Istanbulspor mit 0:6.
Kurz nach seinem Debüt in der Süper Lig bekam Baran Alp Vardar die Krebsdiagnose
Kurz nach der Partie erhielt er die schreckliche Krebsdiagnose und kämpfte seitdem ums Überleben.
Sein größter Traum war es, auf den Fußballplatz zurückkehren zu können und seine Karriere, die gerade erst gestartet war, fortsetzen zu können, doch sein tapferer Kampf gegen die heimtückische Krankheit wurde nicht belohnt.
Die Trauer bei seiner Familie und allen ehemaligen Mitspielern sowie Verantwortlichen und Fans ist riesengroß.
Vor allem für seinen Zwillingsbruder Kaan Mert Vardar (20) ist der Verlust nur schwer zu ertragen. Die beiden waren ein Herz und eine Seele, teilten ihre Leidenschaft für den Fußball. Kaan Mert steht in der vierten türkischen Liga im Tor.
Nicht nur für ihn wird das Leben nicht mehr so sein wie vor dem schrecklichen Verlust von Baran Alp Vardar.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/istanbulspor