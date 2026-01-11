Fußballtalent rettet Freundin aus Flammen: Ersthelferin von Crans-Montana nennt Details

Crans-Montana/Stuttgart - Als Dutzende Partygäste bei der schrecklichen Feuer-Tragödie zur Silvesternacht in Crans-Montana um ihr Leben kämpften, wurde Tahirys Dos Santos (19) zum Helden: Er lief zurück in das brennende Gebäude, um seine Freundin zu retten. Dabei erlitt der Nachwuchsfußballer vom französischen Erstligisten FC Metz selbst schwere Verletzungen. Jetzt hat eine Ersthelferin über die Ereignisse gesprochen.

Tahirys Dos Santos (19) überlebte die Brandkatastrophe von Crans-Montana und lief sogar zurück ins Feuer, um seine Freundin zu retten. © Screenshot/Instagram/tahirys3

Die junge Medizinstudentin Amendine (25), die sich sofort freiwillig meldete und zur Unglücksstelle eilte, erinnert sich noch gut an den 19-Jährigen, wie sie dem Sender "BFMTV" erzählte.

"Er sagte zu uns: 'Wenn ich eines Tages Profifußballer werde, schenke ich euch allen Eintrittskarten für die Spiele. Und wenn ich kein Profifußballer werde, möchte ich so werden wie ihr und Leben retten'", so die 25-Jährige.

Momentan hängt die Karriere des Talents tatsächlich am seidenen Faden. Rund 30 Prozent seines Körpers würden Verbrennungen aufweisen, erklärte sein Berater. Dos Santos wurde zunächst in eine Stuttgarter Spezialklinik gebracht, mittlerweile aber in ein Krankenhaus in Metz verlegt.

"Er ist herausgekommen, es ist ihm gelungen, diesem Feuerinferno zu entkommen. Dann bemerkte er, dass seine Freundin noch drinnen war. Und er ging zurück in die Flammen, um sie zu retten", schilderte der Berater die mutige Tat seines Schützlings.