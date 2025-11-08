Junger Fußballer überlebt Messerattacke in britischem Zug und denkt schon ans Comeback
Scunthorpe (Großbritannien) - Im Sommer ging für Jonathan Gjoshe (22) ein Traum in Erfüllung, als er beim englischen Fünftligisten Scunthorpe United anheuerte. Doch vergangene Woche erlebte er bei der schrecklichen Messerattacke in einem britischen Zug einen wahren Albtraum.
Der junge Rechtsverteidiger gehörte zu den elf Opfern, die bei dem blutigen Angriff nahe der kleinen Stadt Huntingdon in der Grafschaft Cambridgeshire verletzt wurden.
Gjoshe kam gerade von einem Spiel des Neuntligisten Bottesford Town, bei dem er mit Erlaubnis seines neuen Vereins für Spielpraxis aushilft, und stieg in Doncaster in den Waggon Richtung London. An seinem Ziel kam er allerdings nie an, denn plötzlich ging ein 32-jähriger Mann mit einem Messer auf die Reisenden los.
Der 22-Jährige erlitt eine tiefe Schnittwunde am Arm, wurde am Dienstag erfolgreich operiert und konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen, wie Scunthorpe am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gab.
"Er hat mir gesagt, dass er in einem Monat wieder zurück ist, was seinen positiven Charakter ganz gut zusammenfasst", gab Bottesford-Präsident Howard Pirie im Interview mit "The Athletic" nun ein weiteres Update.
"Die körperlichen Wunden werden sicher schnell abheilen, aber es sind die anderen, bei denen er vorsichtig sein muss. Die Zeit heilt alle Wunden, hoffentlich kann er das durchstehen", fügte er an.
Jonathan Gjoshe bedankt sich bei seinen Unterstützern
Ein Scunthorpe-Fan-Podcast hat anschließend eine GoFundMe-Seite ins Leben gerufen, um Spenden für den Fußballer zu sammeln. Dort sind mittlerweile rund 4500 Pfund (etwa 5100 Euro) zusammengekommen.
"Ich möchte mich bei den Mitarbeitern, den Spielern und allen bedanken, die mir ihre guten Wünsche geschickt haben, sowie bei allen Fans und allen, die zur Spendenaktion beigetragen haben. Ich weiß das alles wirklich sehr zu schätzen", wird Gjoshe in dem Statement seines Klubs zitiert.
Jahrelang kickte der Abwehrmann in den Niederungen des englischen Fußballs, ehe er während der Vorbereitung bei Scunthorpe als Probespieler überzeugte und seitdem zweimal im Ligapokal gegen die U21-Teams von Leeds United und Middlesbrough auf dem Platz stand.
Bei den "Irons" hat er das Profigeschäft zumindest in Sichtweite, das auf der Insel mit der vierten Liga beginnt. Von dem traumatischen Rückschlag will er sich anscheinend auch nicht aufhalten lassen.
"Er klang wirklich motiviert", erzählte sein ehemaliger Trainer Myles Hook gegenüber "The Athletic". "Seine Worte waren: 'Es ist, was es ist, Myles'. Er ist nicht in dem Vorfall versunken. Für jemanden, der nur vier Tage zuvor Zeuge dieser schrecklichen Momente geworden war, klang er positiv."
