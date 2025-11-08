Junger Fußballer überlebt Messerattacke in britischem Zug und denkt schon ans Comeback

Scunthorpe (Großbritannien) - Im Sommer ging für Jonathan Gjoshe (22) ein Traum in Erfüllung, als er beim englischen Fünftligisten Scunthorpe United anheuerte. Doch vergangene Woche erlebte er bei der schrecklichen Messerattacke in einem britischen Zug einen wahren Albtraum.

Jonathan Gjoshe (22) hat die Messerattacke vergangene Woche in Großbritannien überlebt. © Screenshot/GoFundMe/Iron Bru

Der junge Rechtsverteidiger gehörte zu den elf Opfern, die bei dem blutigen Angriff nahe der kleinen Stadt Huntingdon in der Grafschaft Cambridgeshire verletzt wurden.

Gjoshe kam gerade von einem Spiel des Neuntligisten Bottesford Town, bei dem er mit Erlaubnis seines neuen Vereins für Spielpraxis aushilft, und stieg in Doncaster in den Waggon Richtung London. An seinem Ziel kam er allerdings nie an, denn plötzlich ging ein 32-jähriger Mann mit einem Messer auf die Reisenden los.

Der 22-Jährige erlitt eine tiefe Schnittwunde am Arm, wurde am Dienstag erfolgreich operiert und konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen, wie Scunthorpe am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gab.

"Er hat mir gesagt, dass er in einem Monat wieder zurück ist, was seinen positiven Charakter ganz gut zusammenfasst", gab Bottesford-Präsident Howard Pirie im Interview mit "The Athletic" nun ein weiteres Update.

"Die körperlichen Wunden werden sicher schnell abheilen, aber es sind die anderen, bei denen er vorsichtig sein muss. Die Zeit heilt alle Wunden, hoffentlich kann er das durchstehen", fügte er an.