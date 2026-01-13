Kevin Behrens reagiert auf "Missgeburt"-Skandal: "Falsch und inakzeptabel"

Lugano (Schweiz) - Mit seinem Angriff auf Mitspieler Georgios Koutsias (21) inklusive derber Beleidigung sorgte Kevin Behrens (34) beim Testspiel seines FC Lugano gegen Viktoria Pilsen für einen Skandal. Jetzt hat der frühere deutsche Nationalstürmer für seine Entgleisung um Verzeihung gebeten.

Kevin Behrens (34, M.) spielte in Deutschland zuletzt für den VfL Wolfsburg und geht seit Sommer in der Schweiz auf Torejagd. (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

"Ich möchte mich für das Geschehene entschuldigen, in erster Linie bei Koutsias", wird der 34-Jährige in einer offiziellen Mitteilung des Schweizer Erstligisten zitiert. "Mein Verhalten ihm gegenüber war falsch und inakzeptabel, ebenso die von mir verwendeten Beschimpfungen."

Der ehemalige Wolfsburg- und Union-Angreifer richtete seine Botschaft auch an seine anderen Teamkollegen und beteuerte, dass er sich ein derartiges Verhalten selbst in der "Spannung des Moments" niemals hätte erlauben dürfen.

Behrens war am Freitagvormittag beim Freundschaftsspiel im Trainingslager völlig ausgeflippt, hatte seinen 21-jährigen Mitspieler umgeschubst und ihn zudem als "Missgeburt" beschimpft.

Inzwischen sei der Zwischenfall "mit äußerster Ernsthaftigkeit und der nötigen Sorgfalt" intern aufgearbeitet worden, versicherte Lugano in der Mitteilung.

"Die Bianconeri bekräftigen mit Nachdruck, dass die gezeigten Verhaltensweisen in keinster Weise mit den Werten, Grundsätzen und der sportlichen Kultur des Klubs vereinbar sind", schrieb der Klub.