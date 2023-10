FIFA reagiert nach Kuss-Skandal: Lange Sperre für Ex-Verbandschef Rubiales!

Unmittelbar nach dem Vorfall hatte Rubiales jegliches Fehlverhalten seinerseits bestritten. In Spanien wird darüber hinaus auch strafrechtlich gegen ihn ermittelt.

Am 10. September trat er daraufhin infolge hitziger Debatten als Chef des spanischen Fußballverbands RFEF sowie als Vizepräsident der UEFA zurück.

Der 46-jährige Funktionär hatte die spanische Nationalspielerin Jennifer Hermoso (33) bei der Siegerehrung nach dem Finale der Frauen-Weltmeisterschaft gegen ihren Willen auf den Mund geküsst und war in der Folge vom Weltverband zunächst provisorisch mit einer Sperre über 90 Tage belegt worden. Der Vorfall löste weltweit einen Sturm der Entrüstung aus.

Der Ausschluss gelte für jegliche Fußballaktivitäten auf nationaler sowie internationaler Ebene, hieß es in der Meldung weiter.

Das gab der Weltverband am Montag in einem Statement auf seiner Homepage bekannt. Demnach ist der Ex-Profi für schuldig befunden worden, mit seinem Verhalten gegen Artikel 13 der FIFA-Disziplinarregeln verstoßen zu haben.

Ex-Verbandschef Luis Rubiales (46) darf in den nächsten drei Jahren nicht im Fußballgeschäft arbeiten. © OSCAR DEL POZO / AFP

Laut der Mitteilung wurde Rubiales am heutigen Montag über die Entscheidung der zuständigen Disziplinarkommission informiert.

Er hat nun zehn Tage Zeit, um die offizielle Begründung für die Sperre anzufordern, die in diesem Fall dann auch veröffentlicht werden würde. Außerdem kann der frühere RFEF-Boss Berufung gegen das Urteil einlegen.

Abschließend bekräftigte die FIFA "in diesem Zusammenhang ihr uneingeschränktes Engagement für die Achtung und den Schutz der Integrität aller Menschen sowie die Einhaltung elementarer Anstandsregeln".

Der Skandal hatte monatelang für Diskussionen gesorgt und den großen sportlichen Triumph der spanischen Weltmeisterinnen überschattet.

Die betroffene Spielerin Hermoso feierte nach ihrem zwischenzeitlichen Rücktritt erst am vergangenen Freitag in der Nations League ihr Comeback gegen Italien und erzielte umgehend das entscheidende Tor in der 89. Minute zum knappen 1:0-Sieg.

Originalmeldung von 12.44 Uhr, aktualisiert 13.09 Uhr.