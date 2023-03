TV-Sender lässt Ex-Bundesliga-Star schrumpfen - Und das Netz lacht!

London - Ist Manuel Akanji (27) etwa geschrumpft? Der Innenverteidiger von Manchester City stand am Samstagabend beim 1:0-Sieg gegen Crystal Palace in der Startaufstellung, wie der englische TV-Sender Sky Sports seinen Zuschauern auch grafisch präsentierte. Doch irgendetwas stimmte nicht.

Offenbar hatten die Mitarbeiter des Sportsenders noch kein Foto des früheren Bundesliga-Stars im himmelblauen Trikot parat und setzten sein Haupt daher kurzerhand per Bildbearbeitung auf den Körper eines anderen Citizen, den zahlreiche Fans im Netz als Bernardo Silva (28) identifizierten.

"Skyblues"-Coach Pep Guardiola (52) hatte sich in seiner Anfangsformation auch für den vor der Saison vom BVB auf die Insel gewechselten Akanji entschieden, der dadurch an der Seite seiner Abwehr-Kollegen John Stones (28), Rúben Dias (25) sowie Nathan Aké (28) über den Bildschirm flackerte.

Bei der Partie gegen Crystal Palace warf Manuel Akanji (27, M.) seine vollen 1,88 Meter in die Zweikämpfe. © David Cliff/AP/dpa

Das offensichtliche Problem: Der portugiesische Dribbelkünstler besitzt nicht unbedingt den Körperbau des Abwehr-Hünen und ragt lediglich 1,73 Meter in die Höhe.

Der witzige Fauxpas entging den Zuschauern selbstverständlich nicht und sorgte in den sozialen Netzwerken für einige Lacher.

"Was hat Sky Sports da bloß mit Manuel Akanji gemacht?", fragte sich ein Twitter-Nutzer. "Akanji spielt seit August bei uns, warum sieht er so aus, als wäre er 1,60 Meter groß", legte ein anderer User nach. "Ich kann nicht aufhören zu lachen", kommentierte ein Zwitscherer einen Screenshot der unglücklichen Grafik.

Immerhin konnte der Ex-Borusse anschließend auf dem Rasen seine wahre Größe zeigen. Akanji spielte durch und hielt den Kasten gemeinsam mit seinen Abwehr-Kollegen sowie Keeper Ederson (29) sauber.

In der 78. Minute erzielte Super-Knipser Erling Haaland (22) schließlich per Elfmeter nach Foul an Ilkay Gündogan (32) sein bereits 27. Premier-League-Saisontor und zugleich den goldenen Treffer des Tages.

Somit hat die Guardiola-Truppe vorgelegt und den Abstand zu Spitzenreiter Arsenal auf zwei Zähler verkürzt. Die Gunners greifen am Sonntag (15 Uhr) beim FC Fulham ins Meisterschaftsrennen ein.