Nach der Trennung von seiner Frau: DFB-Star verkündet große Neuigkeiten
Barcelona - Sportlich durchlebt DFB-Star Marc-André ter Stegen (33) die wohl schwierigste Phase seiner Karriere, dafür schwebt er privat auf Wolke sieben. Der Torwart wird zum dritten Mal Vater und erwartet nach der Trennung von seiner Frau Daniela mit seiner neuen Partnerin Ona Sellarès ein Kind.
Das gaben der Keeper vom FC Girona und die Spanierin am späten Donnerstagabend auf Instagram bekannt.
"Voller Liebe", lautete das kurze Statement der beiden, bei dem Ona Sellarès ein Ultraschallbild in die Kamera hielt. Dahinter sah man Marc-André ter Stegen und seine neue Flamme küssend auf dem Foto.
Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten, der DFB und sein Ex-Verein Borussia Mönchengladbach gehörten zu den ersten Gratulanten.
Vor fast exakt einem Jahr hatte der 33-Jährige auf Instagram die Trennung von seiner Frau und Jugendliebe Daniela bekannt gegeben. Das kam damals mehr als überraschend, denn erst im März 2024 hatten die beiden mit Tom (2) erneut Nachwuchs bekommen. Der gemeinsame Sohn Ben ist sechs Jahre alt. Beide Kinder kamen in Barcelona zur Welt.
Insgesamt 13 Jahren gingen der Torwart und Daniela gemeinsam durchs Leben, heirateten 2017 ebenfalls in der katalanischen Metropole. Im Sommer 2025 wurde die neue Liebe des Torhüters dann öffentlich.
Marc-André ter Stegen wollte auf den WM-Zug aufspringen und verletzte sich erneut
Schon seit Herbst 2024 erlebte Marc-André ter Stegen eine sportlich extrem schwierige Zeit, nachdem er sich am 22. September 2024 im Ligaspiel mit dem FC Barcelona gegen Villareal einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen hatte.
Danach gab er im Mai 2025 zwar sein Comeback, verletzte sich anschließend aber am Rücken und stand später bei Barça auf dem Abstellgleis. In der Winterpause wechselte der Keeper zum FC Girona, vor allem auch, um Spielpraxis zu sammeln und sich einen Platz im WM-Tor der deutschen Nationalmannschaft zu sichern. Nachdem Manuel Neuer (40) seine DFB-Laufbahn beendet hatte, durfte sich ter Stegen große Hoffnungen machen, endlich die neue Nummer eins in Deutschlands Tor zu sein.
Doch bereits in seinem dritten Spiel für Girona verletzte er sich jedoch am Oberschenkel, der WM-Zug scheint für ihn bereits abgefahren.
In Barcelona besitzt ter Stegen noch einen Vertrag bis 2028, will den Verein nur ungern verlassen, doch ob der Klub jemals wieder auf ihn setzen wird, ist mehr als fraglich. Zumindest privat hat der Keeper nun aber allen Grund zur Freude.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Screenshot/Instagram/mtertegen1