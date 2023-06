Nach Chaos-Saison: PSG will wohl Trainer entlassen, wird Nagelsmann sein Nachfolger?

Christophe Galtier weiß selbst noch nicht, ob er nächste Saison noch bei Paris Saint-Germain angestellt ist. © JULIEN DE ROSA / AFP

Einem Bericht von L'Equipe zufolge, saß der 56-Jährige am Samstag gegen Clermont zum letzten Mal auf der Pariser Bank.

Galtier selbst äußerte sich auf einer Pressekonferenz im Rahmen des letzten Saisonspiels zu genau diesem Bericht: "Ich habe nicht mit meinem Präsidenten gesprochen, aber ich habe mit Luis Campos (58) [strategischer Berater von PSG, Anm. d. Red.] über diese Geschichte gesprochen", erklärte er.

Und weiter: "Sie haben mir nichts gesagt und auch nichts bestätigt oder dementiert." Der Franzose weiß also selbst nicht, ob er in der kommenden Saison noch an der Seitenlinie der Pariser steht!

Eine Entlassung wäre nach der turbulent abgelaufenen Saison jedoch nachvollziehbar: PSG verpasste durch das Achtelfinal-Aus in der Champions League nicht nur mal wieder die Saisonziele, sondern sorgte auch neben dem Platz pausenlos für Schlagzeilen.

Galtier bekam die Unruhe im Verein nicht nur nicht in den Griff, sondern trug durch gegen ihn gerichtete Rassismus-Vorwürfe selbst dazu bei.