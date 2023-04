Rassismus-Vorwürfe gegen PSG-Trainer: Hat er die eigenen Spieler beleidigt?

Christophe Galtier (56) wird von seiner Vergangenheit in Nizza eingeholt. © FRANCK FIFE / AFP

In einer geleakten Mail erhebt der ehemalige Sportdirektor von OGC Nizza, Julien Fournier (48), schwere Vorwürfe gegen Galtier.

Dieser habe in seiner Zeit als Coach von Nizza rassistische Äußerungen gegen Spieler getätigt. So soll unter anderem die Aussage "Wir können nicht so viele Schwarze und Muslime im Team haben" gefallen sein.

Bereits im September hatte Fournier angedeutet, dass Galtier und er nicht im Guten auseinandergegangen seien.

In der Sendung After Foot erzählte er, dass, wenn er die wahren Gründe für den Streit zwischen ihnen erkläre, Galtier keine Umkleidekabine in Frankreich oder Europa mehr betreten könne.

Nun also die Enthüllung über die Geschehnisse in Nizza! Nach Informationen von RMC Sport will Paris nun interne Ermittlungen in Bezug auf die angeblich getätigten Aussagen einleiten.

Galtier selbst bestreitet die Vorwürfe. In einer von seinem Anwalt veröffentlichten Erklärung weist der 56-Jährige, der erst seit dieser Saison Cheftrainer der Franzosen ist, die Anschuldigungen "mit aller Entschiedenheit" zurück.



In Folge der Vorwürfe erhält Galtier Morddrohungen, wurde mit seiner Familie unter Personenschutz gestellt.