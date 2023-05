Nach Suspendierung: War's das jetzt für Weltmeister Messi bei PSG?

Der Vertrag von Lionel Messi (35, r.) bei PSG läuft im Sommer aus. Jetzt scheint das Kapitel schon vorzeitig enden zu können. © Aurelien Morissard/AP

Mit der Entscheidung, den Superstar nach einer nicht abgesprochenen Reise nach Saudi-Arabien für zwei Wochen zu suspendieren, habe der Verein das Ende der Zeit von Messi in Paris besiegelt, schrieb die französische Sportzeitung "L'Équipe" am Mittwoch. Auch andere französische Medien berichteten, der Abschied Messis stehe damit fest.

Der französische Spitzenklub äußerte sich bis zum Mittwochmorgen nicht offiziell dazu. Den übereinstimmenden Berichten vom Dienstag zufolge darf Messi in den kommenden zwei Wochen weder an Spielen noch am Training teilnehmen.

Er soll zudem kein Gehalt bekommen. Der Argentinier war im Rahmen seiner Tätigkeit als Tourismus-Botschafter nach Saudi-Arabien gereist. Die Reise soll laut "L'Équipe" langfristig geplant gewesen sein.

Französische Medien hatten bereits vor einigen Wochen berichtet, Messi stehe bei PSG vor dem Abschied.

Die Verhandlungen über einen Verbleib des Offensivspielers in Paris seien zwar noch nicht gescheitert, eine Vertragsverlängerung aber unwahrscheinlich.