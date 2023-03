Nach übler Provokation: Italien-Trainer rastet aus und bewirft Fans mit Essen

Atalanta-Bergamo-Trainer Gian Piero Gasperini (65) ließ sich im Nachgang der Partie in Mailand zu einer unbedachten Aktion hinreißen. Zuvor war er von den Heimfans übel beleidigt worden. © Jan Woitas/dpa

Mit Essen spielt man nicht! Diese einfache Lektion bekommen Kinder früh von ihren Eltern vermittelt. Im Hause Gasperini stand diese Weisheit wohl nie auf dem Erziehungsplan.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete, wurde der Atalanta-Coach Gasperini nach dem Spiel seines Klubs im Mailänder San Siro von Heimfans derart provoziert, dass dieser kurzzeitig seine gute Kinderstube verlor und ein Sandwich aus seinem Wagen auf die Fans warf.

Doch wie konnte es zu dieser unfassbaren Kurzschlussreaktion des erfahrenen 65-Jährigen kommen?

Als Gasperini das Stadion mit seinem Wagen verlassen wollte, gesellte sich eine kleine Gruppe von Fans des AC Mailand hinzu und pöbelte und beleidigte wie wild gegen den Atalanta-Übungsleiter.

Nach einem verbalen Hin und Her geriet der Trainer so sehr in Rage, dass er ein angefangenes Sandwich zur Hand nahm und es durch das geöffnete Wagenfenster in Richtung der sichtlich erregten Fans warf. Diese schienen nun so richtig auf den Geschmack gekommen zu sein und gaben das unfreiwillige "Gastgeschenk" kurzerhand zurück.