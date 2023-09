Neymar rechnet mit PSG ab: "Haben die Hölle durchlebt!"

Bei Paris Saint-Germain bildeten Lionel Messi (36, l.) und Neymar (31) ein kongeniales Duo - nun spielen sie beide bei anderen Klubs. © FRANCK FIFE / AFP

Er spielte sechs Jahre lang beim französischen Rekordmeister, doch allzu positiv scheint Neymar seine Zeit in Paris nicht in Erinnerung geblieben zu sein: In einem Interview mit Globo Esporte in seiner Heimat Brasilien erklärte der 31-Jährige, bei PSG "durch die Hölle gegangen" zu sein - gemeinsam mit seinem früheren Barça-Sturmpartner Lionel Messi (36).

Die beiden spielten seit 2021 gemeinsam bei PSG, konnten aber den Ansprüchen des Vereins und der Fans, endlich einmal die Champions League zu gewinnen, nicht gerecht werden.

Darauf angesprochen, ob er sich für den siebenmaligen Weltfußballer freue, weil dieser erstmals die WM gewonnen hatte, erklärte Neymar, dass er in diesem Jahr sowohl froh als auch traurig für seinen Freund gewesen sei.

"Er ist mit der argentinischen Nationalmannschaft in den Himmel gekommen, er hat in den letzten Jahren alles gewonnen, und mit Paris hat er die Hölle durchlebt. Wir haben die Hölle durchlebt, er und ich", schilderte der Brasilianer seine Erfahrung des letzten Jahres in Paris.

Die beiden Spieler hätten ihr Bestes gegeben und alles versucht, um Geschichte mit dem Klub zu schreiben, es sei ihnen traurigerweise jedoch nicht gelungen.