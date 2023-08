Vom Football zum Fußball: NFL-Legende Tom Brady steigt bei Zweitligist ein!

Birmingham (England) - Mit Star-Power in die Premier League? NFL-Legende Tom Brady hat sich zu seinem 46. Geburtstag selbst beschenkt und ist beim englischen Zweitligisten Birmingham City als Anteilseigner eingestiegen.

Im Februar beendete Tom Brady (46) seine aktive Karriere, nun wechselt er die Sportart. © Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das gab der erfolgreichste Quarterback in der Geschichte der US-amerikanischen National Football League am Donnerstag mit einem kurzen Video in den sozialen Netzwerken selbst bekannt.

Beim Klub aus Großbritanniens zweitgrößter Stadt soll der siebenfache Super-Bowl-Champion künftig eng mit dem Vorstand sowie der gesamten Führungsebene zusammenarbeiten.

Darüber hinaus wolle er sein Wissen zu Ernährungsplänen, Gesundheit und Regenerationsprozessen in beratender Rolle mit dem Verein teilen.

"Birmingham City ist ein ikonischer Klub mit so viel Geschichte und Leidenschaft. Es ist eine echte Ehre für mich, künftig Teil der Blues zu sein", sagte Brady im Zuge der Verkündung. "Ich war schon Teil einiger großartiger Teams und freue mich darauf, meine Einschätzungen einzubringen, um hier in Birmingham ähnlich erfolgreich zu sein."

Auch die Strahlkraft des weltbekannten Superstars sei für den Championship-Vertreter ausschlaggebend gewesen. Der 46-Jährige soll "neue Möglichkeiten für kommerzielle Partnerschaften" erschließen, wie aus dem Statement auf der vereinseigenen Homepage hervorgeht.