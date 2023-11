Nicht Messi oder Maradona? Diesen Fußballer betet Papst Franziskus an!

Vatikanstadt - Ist das schon die Heiligsprechung? Die Debatte über den besten Fußballer aller Zeiten wird nicht nur an vielen Stammtischen geführt, selbst Papst Franziskus (86) hat seine eigene Meinung, die vor allem seine Landsleute überraschen dürfte.

Papst Franziskus (86, r.) kann sich nicht nur für die Bibel, sondern auch für das runde Leder begeistern. © Andreas SOLARO / AFP

Als Argentinier sollte das Oberhaupt der katholischen Kirche eigentlich nur die Qual der Wahl zwischen zwei Koryphäen des Fachs haben - Diego Armando Maradona (†60) und Lionel Messi (36).

Das hatten sich auch die Moderatoren der italienischen TV-Show Tg1 gedacht, als sie den Pontifex im Gespräch zur Thematik befragten und umgehend die beiden Ballkünstler der "Albiceleste" ins Spiel brachten.

Der in Buenos Aires geborene Gottesvertreter erweiterte die Auswahl in der Folge allerdings: "Ich würde gern einen Dritten hinzufügen - Pelé", so Franziskus. "Das sind die drei, die ich verfolgt habe. Alle drei sind großartig und haben ihre eigenen Stärken. Im Moment ist Messi natürlich sehr gut."

Die Experten der französischen Fachzeitschrift France Football sehen das ähnlich und haben "La Pulga" kürzlich bereits zum achten Mal mit dem Ballon d'Or geehrt. Zudem konnte er seine herausragende Karriere im vergangenen Winter endlich mit dem Gewinn des WM-Titels krönen.

Auf der anderen Seite hatte Pelé gleich drei goldene WM-Trophäen im Vitrinenschrank stehen und erzielte während seiner aktiven Zeit über 1000 Tore.