Robbie Williams macht Diagnose öffentlich: Darum hat der Sänger so stark abgenommen!

Er habe manchmal mehr als 40 Pfund zu viel auf den Rippen, fuhr der Popsänger fort: "Ihr könnt euch also vorstellen, was mein Geist sieht. Oder vielleicht könnt Ihr es nicht. So oder so ist es ein verdammtes Desaster."

Auch wenn er momentan zu dünn sei, sage ihm sein Kopf: "Verdammt toller Rob, Du hast es geschafft, dünn zu werden, und jetzt bist Du alt, Glückwunsch!"

Selbstakzeptanz und Selbstliebe seien so schwierig, dass sie beinahe unmöglich erschienen, gestand der Superstar und richtete sich mit seiner Offenheit gezielt an seine Fans: "Falls sich jemand in diesen Worten, die ich geschrieben habe, wiedererkennt, hilft es vielleicht uns beiden."

Und tatsächlich scheinen viele Menschen in Robbies Community den Kampf des Sängers nachempfinden zu können: "Du sprichst damit mehr Menschen an, als dir bewusst ist", sind sich seine Follower sicher, während sie ihrem Idol Liebe schicken und ihm für seinen Mut und seine Ehrlichkeit danken.