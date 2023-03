Sky-Reporter schmuggelt Freundin ins Stadion - Und fliegt raus!

England - Stadiontour mit Konsequenzen! Ein Journalist des englischen TV-Senders Sky wollte seine Partnerin offenbar mit einem Blick in die heiligen Hallen der Profikicker beeindrucken, allerdings ging der Besuch nach hinten los.

Ein Sky-Reporter wurde unerlaubterweise mit seiner Freundin in einer Kabine erwischt. © INA FASSBENDER / AFP

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete, zeigte der namentlich nicht genannte Reporter seiner Freundin einige Stunden vor Anpfiff die Umkleidekabine eines ebenso nicht explizit erwähnten Premier-League-Klubs.

Allerdings ließ sich das Paar demnach vom Sicherheitspersonal des Stadions erwischen, ein Ordner habe die Eindringlinge in der Folge hinauskomplimentiert.

Während die eingeschleuste Dame möglicherweise vom abrupten Ende des Abstechers enttäuscht ist, könnte die Tour für den Sky-Mitarbeiter tatsächlich ernsthafte Folgen bedeuten.

Laut dem Bericht droht ihm nämlich eine Sperre für die Arena, was seinem Arbeitgeber bestimmt gar nicht gefallen dürfte.

Zwar können sich Journalisten auch auf der Insel für Spiele akkreditieren lassen und so Zutritt zu bestimmten Bereichen des Stadions erhalten, aber der Gang in die Kabine bleibt dabei in den allermeisten Fällen trotzdem tabu.