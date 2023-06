Saudi-Transferoffensive geht weiter: Jetzt sollen auch die Trainer abgeworben werden!

Riad (Saudi-Arabien) - Während Saudi-Arabien aktuell jeden alternden Fußballstar mit horrenden Summen in den Öl-Staat locken will (und damit teilweise bereits erfolgreich ist ), soll nun wohl der nächste Schritt der Transfer-Offensive folgen.

José Mourinho (60) hat in Europa alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Grund genug, um den Kontinent zu wechseln? © INA FASSBENDER / AFP

Denn für ein Team aus Stars braucht es natürlich auch den entsprechenden Coach!

So soll der Fokus Saudi-Arabiens nicht mehr nur auf den Starspielern, sondern auch Trainerikonen aus Europa liegen.

Wie Foot Mercato berichtet, steht eine ganz besondere Figur des europäischen Vereinsfußballs weit oben auf der Wunschliste von Al-Hilal für den Job als Cheftrainer: José Mourinho (60), auch bekannt als "The Special One".

Der Erfolgstrainer, der erst im vergangenen Jahr mit der AS Rom die Conference League gewann und in dieser Saison erst im Finale der Europa League am FC Sevilla scheiterte, steht gerüchteweise vor einem Abschied von den Italienern und wird mit Klubs wie Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Doch nun steigt Al-Hilal offenbar ins Rennen um den Portugiesen ein - und das laut Informationen von Foot Mercato gar nicht so aussichtslos: Bereits nächste Woche soll wohl ein Treffen zwischen Mourinho und Klubvertretern stattfinden, bei dem ihm ein mehrjähriger Vertrag angeboten werden soll.

Ob es den 60-Jährigen, der in Europa jeden wichtigen Titel gewonnen hat, nun zum Karriereausklang in die Wüste zieht?