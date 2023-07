Schulden-Schock beim Europa-League-Sieger! Verein bietet alle Spieler zum Verkauf an

Sevilla - Er gilt als der Messi des Managements, doch vor Kurzem verließ Ramón Rodriguez Verdejo (54, genannt "Monchi") völlig überraschend den FC Sevilla . Jetzt ist auch klar, warum! Der spanische Fußball-Klub steckt in einer schlimmen Schuldenfalle.

Da war die Welt in Sevilla noch in Ordnung: Am 1. Juni feierte der Verein mit einem Korso den Sieg in der Europa League. © Eduardo Briones/EUROPA PRESS/dpa

Wie erst jetzt bekannt wird, sieht sich der Verein einem immensen Schuldenberg in Höhe von 90 Millionen Euro gegenüber!

Deshalb griffen die Verantwortlichen jetzt zu einer krassen Maßnahme: Seit Samstag stehen alle Spieler des Kaders auf der Transferliste.

Während vor wenigen Wochen noch der Titel in der Europa League und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison gefeiert wurde, herrscht jetzt blankes Entsetzen in Spanien.

Laut Informationen von "Radio Marca" sollen vor allem Top-Stars wie Stürmer Youssef En-Nesyri (26), Torhüter Bono (32, beide Marktwert 20 Millionen Euro) oder Rechtsaußen Lucas Oscampos (28, Marktwert 12 Millionen Euro) schnellstmöglich verkauft werden.

Dabei sollen die Verantwortlichen von sich aus Vereine in England wie Manchester United kontaktiert und ihre Spieler dort angeboten haben.