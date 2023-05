Seine letzte Ruhestätte: Pelés Mausoleum der Öffentlichkeit vorgestellt - Es ist einem Stadion nachempfunden

Santos (Brasilien) - Sein Tod: Für Millionen Brasilianer ein Schock. Nun wurde Pelés (†82) Mausoleum in Santos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist einem Fußballstadion nachempfunden.

Pelé (1940 bis 2022) starb im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Dieses Bild zeigt ihm im Trikot des brasilianischen Fußballvereins Santos FC, für den er 18 Jahre lang spielte. (Archivbild 1961) © AFP

Als Pelé (bürgerlich: Edson Arantes do Nascimento) am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren starb, war die Trauer um den Fußballgott in seiner Heimat Brasilien grenzenlos.

Die Regierung rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Pelés geöffneter Sarg wurde in seiner Heimatstadt Santos öffentlich aufgebahrt, Tausende kamen, wollten sich von ihrem Idol verabschieden.



Am Montag wurde Pelés Mausoleum in Santos der Öffentlichkeit übergeben. Viele die ihn kannten, waren zugegen. Auch Pelés Sohn Edinho (52) war vor Ort, verweilte in stiller Trauer für 15 Minuten und sprach anschließend mit Journalisten des Portals G1 "Ich komme oft hierher und es ist wirklich schön", sagte der ehemalige Torhüter, der wie sein Vater für den Santos FC auflief.

Der knapp 200 Quadratmeter große Raum ist einem Fußballstadion nachempfunden. Am Eingang heißen zwei vergoldete Statuen die Besucher willkommen. Der Boden des Mausoleums ist mit Kunstrasen ausgelegt, die Decke blauschimmernd, einem Himmel nachempfunden. An den Wänden Fotos aus Momenten einer Fußball-Karriere, die seinesgleichen sucht. Seine Trikots, eine Replik des Jules-Rimet-Pokals (WM-Pokal bis 1970) und eine Krone bilden die symbolischen Ecksteine.

Inmitten des Mausoleum thront Pelés goldener Sarkophag.