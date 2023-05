Mittelmeer statt englischem Regen? Neuer Spitzenklub an Nagelsmann dran!

Neapel (Italien) - Die Saison neigt sich dem Ende entgegen, das sommerliche Trainerkarussell wird daher schon mal entstaubt. Julian Nagelsmann (35) ist nach seinem Aus beim FC Bayern immer noch auf dem Markt, auch wenn sich zuletzt ein Wechsel nach England abgezeichnet hat. Vielleicht zieht es den deutschen Trainer aber auch in sonnigere Gefilde.

Heuert Julian Nagelsmann (35) schon bald beim italienischen Meister in der Serie A an? © Daniel ROLAND / AFP

Die italienische Tageszeitung Corriere dello Sport bringt nämlich die SSC Neapel mit dem 35-jährigen Übungsleiter in Verbindung. Demnach habe sich Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis (74) sogar bereits mit einem Repräsentanten des gebürtigen Landsbergers für erste Gespräche getroffen.

Noch steht allerdings Erfolgscoach Luciano Spalletti (64) am Vesuv an der Seitenlinie. Der Italiener führte seine Mannschaft erst vor wenigen Wochen zur ersten Meisterschaft seit 33 Jahren und begeisterte die Fans in Kampanien mit spektakulärem Offensivfußball.

Trotzdem droht der Abgang des Scudetto-Gewinners, weil er sich mit De Laurentiis im Zuge der Verlängerungsverhandlungen überworfen haben soll, wie die Gazzetta dello Sport berichtete. Sein Vertrag bei der SSC läuft noch bis 2024.

"Wenn er gehen will, geben wir uns die Hand und nichts wird passieren", erklärte der Präsident kürzlich verheißungsvoll. Spalletti beschwichtigte in der Folge erst und dementierte abgelehnte Angebote seinerseits.