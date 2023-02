Shopping-Tour für mehr als 100 Millionen Euro? PSG hat drei Bundesliga-Stars im Visier!

Paris - Dieser Einkaufszettel hat es in sich! Der französische Rekordmeister Paris Saint-Germain reagiert auf die sportliche Talfahrt und plant eine neue Transfer-Offensive für mehr als 100 Millionen Euro. Dabei stehen offenbar drei Bundesligaspieler ganz oben auf dem Wunschzettel.

Wenig überraschend steht der pfeilschnelle Offensivmann auch bei anderen Top-Klubs ganz oben auf dem Wunschzettel: So sollen neben PSG sowohl Real Madrid als auch der FC Liverpool, Manchester United sowie der deutsche Rekordmeister FC Bayern an einer Verpflichtung des Franzosen interessiert sein.

Brisant: Im Dezember hatte Muanis Berater-Agentur MDC noch verkündet, dass der Stürmer noch ein weiteres Jahr in Frankfurt bleiben wolle. Der heiß begehrte 24-Jährige hat jedoch mittlerweile seinen Berater gewechselt. Einen vorzeitigen Muani-Wechsel im Sommer könnte die Eintracht bei einer im Raum stehenden Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro wohl verschmerzen, zumindest aus finanzieller Sicht.

Demnach hat der Hauptstadt-Klub seine Fühler nach Randal Kolo Muani (24) von Eintracht Frankfurt ausgestreckt, um die zuletzt schwächelnde Offensive zu verstärken. Dieser hatte jüngst durch starke Leistungen (15 Tore in 30 Pflichtspielen) in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht.

Marcus Thuram (25) hat sich mit seinen Qualitäten im Offensivspiel für Borussia Mönchengladbach unverzichtbar gemacht. Im Sommer wird er den Verein aber ablösefrei verlassen. © Andreas Gora/dpa

Doch PSG wäre nicht PSG, wenn darüber hinaus nicht weitere Hochkaräter in der Warteschleife stünden.

Mit Marcus Thuram (25) steht ein weiterer Franzose ganz oben auf dem Einkaufszettel der Pariser. Der bullige Stürmer, der aktuell bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht, wäre allerdings im Unterschied zu seinem Landsmann Muani ablösefrei zu haben, denn Thurams Kontrakt endet im Sommer.

Außerdem halten sich hartnäckige Gerüchte um die Verpflichtung von Youngster Manu Koné (21), der ebenfalls bei den "Fohlen" in Gladbach unter Vertrag steht.

Nach zuletzt drei Pleiten in Folge gelang PSG am Samstag ein spektakulärer 4:3-Sieg gegen OSC Lille. Torschütze zum viel umjubelten Siegtreffer in der Nachspielzeit: Lionel Messi (35). Doch der argentinische Superstar bereitet den PSG-Bossen Sorge. Neben Neymar (31) soll auch Messi mit einem Abgang im Sommer liebäugeln.

Umso dringender muss sich der französische Vorzeige-Klub nun mit dessen Zukunft beschäftigen. Als sicher gilt nur: Am Geld sollte es nicht scheitern.