Sie wollen es ihm verbieten! Lässt Real Madrid den großen Traum von Kylian Mbappé platzen?

Paris - Dass Frankreichs Superstar und Weltmeister Kylian Mbappé (25) im Sommer von Paris Saint-Germain (PSG) zu Real Madrid wechselt, scheint so sicher wie das Amen in der Kirche.

Kylian Mbappé (25) träumt von der Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in seiner Geburtsstadt Paris. © Sebastien Salom-Gomis/AFP

Er soll bereits einen gut dotierten Vertrag bis Ende Juni 2029 unterschrieben haben. Doch ist es ausgerechnet dieser Wechsel, der seinen ganz großen Traum platzen lässt?

Der begnadete Fußballer, der mit der französischen Nationalmannschaft als 19-Jähriger 2018 Weltmeister wurde, erblickte das Licht der Welt in Bondy, dem 19. Arrondissement von Paris.

Im Sommer steigen vom 26. Juli bis zum 11. August die Olympischen Sommerspiele in seiner Geburtsstadt. Der Stürmer träumt davon, bei diesem Turnier die Farben seines Landes zu vertreten.

Problem: Nur zwei Wochen zuvor endet mit dem Finale am 14. Juli die Europameisterschaft in Deutschland. Bei der will die Équipe Tricolore natürlich den Titel anpeilen, man muss also davon ausgehen, dass das Team weit kommt.

Das Olympische Fußballturnier startet allerdings schon am 24. Juli und endet am 9. August.