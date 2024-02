Skandal in der ersten Liga! Fan sticht Fußballer mitten im Spiel Finger in den Po

Vallecas (Madrid/Spanien) - 32 Minuten waren am Montagabend im spanischen Vallecas gespielt, als in "La Liga" eine wohl als dummer Jungenstreich gedachte Aktion zu einem handfesten Skandal wurde.

Ocampos winkte den Schiedsrichter herbei, noch vor ihm war aber Isi (29) an Ort und Stelle. Er ging zu den beiden jungen Anhängern, strich ihnen über den Kopf, beide lachten. Einer schob sich danach weiter genüsslich das Popcorn in den Mund.

Um den Spieler mit der Nummer fünf zu ärgern, schob er seinen Zeigefinger unter die Hose und stach in den Po. Völlig verdutzt drehte sich Ocampos um und stellte den Übeltäter zur Rede. Gleich sprangen die Fans des Gastgebers von Rayo Vallecano auf und beschimpften den Spieler, ohne wirklich gesehen zu haben, was passiert war.

Bei einem Einwurf von der Seitenlinie bekam Ocampos den Finger an den Po. © IMAGO / ZUMA Wire

Er nahm gleichzeitig die anderen Fans des Vereins in Schutz und ist überzeugt, dass nicht "alle Rayo.Fans so sind, denn sie haben uns immer mit Respekt behandelt, aber es gibt immer einen Dummkopf", sagte er.

Er zog anschließend einen Vergleich zum Frauenfußball, in dem wir "wissen, was passieren" kann und spielte damit auf den Kuss-Skandal von Ex-Präsident Luis Rubiales (46) an, der nach dem WM-Titel Jennifer Hermoso (33) gegen ihren Willen auf den Mund geküsst hatte.

Rückendeckung bekam Ocamops von seinem eigenen Klub, aber auch dem gegnerischen Verein. "Rayo Vallecano arbeitet derzeit daran, den Fan zu identifizieren, damit, falls es sich um einen Dauerkarteninhaber des Vereins handelt, die entsprechenden Disziplinarmaßnahmen gemäß den internen Bestimmungen ergriffen werden können", hieß es in einer Stellungnahme.

Sportlich hatte der Abend wenigstens ein gutes Ende für den kriselnden Klub. Sevilla siegte mit 2:1.