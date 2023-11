Spitzenklub gewinnt Titel beim Erzfeind, doch dann gehen plötzlich die Lichter aus!

Direkt nach dem Abpfiff des Meisterschafts-Endspiels gingen im Stadion von Alianza Lima die Lichter aus. © Screenshot/X/lmechegaray

Die Partie am Mittwochabend galt in Peru bereits im Vorfeld als "Spiel des Jahres". Mit Alianza und Universitario standen sich nicht nur die beiden größten Vereine des Landes gegenüber, darüber hinaus ging es im "Superclásico" um alles oder nichts.

Das Hinspiel des Play-off-Finals um die Liga-1-Krone war mit einem 1:1-Unentschieden geendet, die Teams starteten also mit gleicher Hand in den entscheidenden Saisonhöhepunkt.

Außerdem hätte der 25-fache Champion und amtierende Gewinner Alianza durch einen Erfolg mit dem bisherigen Rekordmeister und Stadtrivalen gleichziehen können, der die Trophäe schon 26-mal hochhalten durfte.

Das sollte den Blau-Weißen allerdings nicht gelingen. Edison Flores (29) brachte Universitario bereits in der 3. Minute in Führung, ehe der eingewechselte Horacio Calcaterra (34) nach 82 Zeigerumdrehungen den Deckel draufmachte.

In freudiger Erwartung des Schlusspfiffs reihten sich die Gäste in den letzten Sekunden an der Seitenlinie auf, um den 27. Titelgewinn nach einer zehnjährigen Durststrecke gebührend zu zelebrieren. Doch unmittelbar nach dem schrillen Trillern hüllte sich das Estadio Alejandro Villanueva plötzlich in Dunkelheit.