Superstar weinend vom Platz getragen: Tränendrama um Neymar!

Montevideo (Uruguay) - Es war ein schwarzer Tag für Brasilien! Zum ersten Mal kassierte die Seleção in der Qualifikation für die WM 2026 eine Pleite und verlor obendrein noch ihren Superstar Neymar (31). Der Stürmer musste kurz vor der Pause unter Tränen vom Platz getragen werden.

Neymar (31) verletzte sich mutmaßlich schwer am Knie. © PABLO PORCIUNCULA / AFP

Das 0:2 gegen Uruguay war die erste brasilianische Niederlage in einem WM-Qualifikationsspiel seit 37 Partien und kostete das Team von der Copacabana den zweiten Platz in der südamerikanischen Qualifikationsgruppe, doch angesichts der mutmaßlich schweren Verletzung von Neymar rückte das beinahe in den Hintergrund.

Kurz vor der Halbzeitpause trat der 31-Jährige bei einem Zweikampf falsch auf, verdrehte sich das linke Knie und sank zu Boden.

Sofort griff er sich schreiend an sein Knie und forderte Hilfe an. Auch seine Mitspieler eilten zu dem Ex-PSG-Spieler, umringten ihn, bis die Mediziner nach kurzer Behandlungspause anzeigten: Es geht nicht weiter für den Al-Hilal-Profi.

Mit in den Händen vergrabenem Gesicht wurde Neymar auf der Trage vom Platz gebracht, die Tränen strömten ihm über die Wangen.