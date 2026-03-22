Tochter (11) zum Weinen gebracht? Fußballer zerpflückt Star-Sängerin - "Ohne Fans wärst du nichts"

São Paulo (Brasilien) - Star-Allüren oder Missverständnis? Der ehemalige Chelsea- und Arsenal-Star Jorginho (34) hat auf Instagram Vorwürfe gegen Chappell Roan (28) erhoben, die die Tochter des Fußballprofis zum Weinen gebracht haben soll. Inzwischen widersprach die US-amerikanische Star-Sängerin.

Jorginho (34) kennt das Rampenlicht: Der Mittelfeldmann feierte in seiner Karriere bereits große Erfolge und stand sogar als Weltfußballer zur Wahl. © ADAM HUNGER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Ich habe heute mit meiner Familie eine sehr ärgerliche Situation erlebt", schrieb Europas Fußballer des Jahres 2021 am Samstag in seiner Story auf der Social-Media-Plattform.

Die elfjährige Tochter sowie die Ehefrau des 57-fachen italienischen Nationalkickers würden sich gerade für das Lollapalooza-Festival in São Paulo befinden und zufälligerweise im selben Hotel wie "Pink Pony Club"-Interpretin nächtigen.

Das Kind des Europameisters von 2021 sei zudem großer Fan der Grammy-Gewinnerin und habe sie beim Frühstück erkannt. Daraufhin sei das Mädchen laut Jorginho nur am Tisch der Musikerin vorbeigelaufen und hätte sie begeistert angeschaut.

Offenbar war das bereits zu aufdringlich für die Security der 28-Jährigen, denn anschließend soll eine Sicherheitskraft zum Tisch der Familie des Fußballprofis gekommen sein und die beiden "in extrem aggressiver Art und Weise" ermahnt haben. Die Elfjährige würde Roan mit ihrem Verhalten belästigen und man ziehe eine Beschwerde beim Hotel in Erwägung.

Das Mädchen sei erschüttert gewesen und habe daraufhin heftig geweint, erklärte Jorginho: "Ich habe als Fußballer in der Öffentlichkeit und mit berühmten Leuten gelebt. Ich weiß, was Respekt und persönliche Grenzen bedeuten. Aber darum ging es hier nicht. Es war nur ein Kind, das jemanden bewunderte."