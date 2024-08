Todkranker Trainer verabschiedet sich mit Gänsehaut-Botschaft!

"Ich hoffe, Ihr werdet mich als positiven Typen in Erinnerung behalten, der sein Bestes gegeben hat. Bedauert nichts, lächelt! Danke für alles, Trainer, Spieler, Fans, es war fantastisch. Passt auf Euch und Euer Leben auf. Und lebt es", appelliert Eriksson zu Bildern seiner Heimat Sunne in Schweden.

Man müsse lernen, das zu akzeptieren. Natürliche hoffe er, dass die Leute ihn als guten Menschen in Erinnerung behalten, aber ihm sei bewusst, dass nicht jeder so denken werde.

In der neuen Amazon-Prime-Doku "Sven", die am 23. August erscheint, reflektieren der Schwede sowie zahlreiche Größen des Sports über das Leben des früheren England-Trainers, ehe der todkranke Übungsleiter sich zum Abschluss emotional von der Öffentlichkeit verabschiedet.

Sven-Göran Eriksson (heute 76, r.) war von 1998 mit einer Unterbrechung bis 2007 mit der Anwältin Nancy Dell'Ollio (heute 62) zusammen. (Archivfoto) © ODD ANDERSEN / AFP

Der Weltenbummler, der unter anderem in Italien, Mexiko, China und Portugal an der Seitenlinie stand, offenbarte Anfang des Jahres in einem Radiointerview, dass er bereits einen Schlaganfall erlitten habe und unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei.

Anschließend wurde er im Laufe der Monate von mehreren Ex-Vereinen geehrt, zudem erfüllte der FC Liverpool ihm bei einem Legenden-Spiel den Herzenswunsch, einmal die "Reds" trainieren zu können.

Während der Doku reden Stars wie David Beckham (49), Wayne Rooney (38) oder Roberto Mancini (59) in höchsten Tönen über den früheren Übungsleiter, Eriksson selbst spricht aber auch unangenehme Themen an.

So bezeichnet er die Seitensprünge während seiner Beziehung zu Ex-Freundin Nancy Dell'Ollio (62) als "dumm", auch wenn er darauf besteht, dass der Geschlechtsakt "für uns alle zu den guten Dingen im Leben gehört".