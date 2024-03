Nach grandiosem DFB-Comeback: Toni Kroos trifft nächste Zukunfts-Entscheidung!

Madrid (Spanien) - Mit der Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft hat Toni Kroos (34) nicht nur schwarz-rot-goldene Herzen höherschlagen lassen, sondern zudem signalisiert, dass seine Zeit noch nicht vorüber ist. Nun folgt auf Vereinsebene offenbar der nächste Fingerzeig.

Bei Real Madrid gehört Toni Kroos (34) auch im Herbst seiner Karriere immer noch zu den Leistungsträgern. © RONNY HARTMANN / AFP

Der gebürtige Greifswalder soll unmittelbar vor einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags bei Real Madrid stehen, wie Transferexperte Fabrizio Romano (31) berichtet.

Demnach handelt es sich um eine Ausweitung der Zusammenarbeit um ein Jahr bis 2025, der DFB-Star habe sich bereits final entschieden.

Zwar müssten noch letzte Details in persönlichen Gesprächen geklärt werden, doch die fällige Unterschrift unter dem frischen Arbeitspapier sei laut dem Italiener eine reine Formalität. Die Verkündung werde in Kürze erwartet.

Kroos stand in der aktuellen Saison bislang in wettbewerbsübergreifend 38 Partien auf dem Rasen, in denen er ein Tor und sieben Vorlagen beisteuerte.

Insgesamt bringt es der 34-Jährige seit seinem Wechsel 2014 vom FC Bayern München auf die Iberische Halbinsel schon auf 455 Spiele im Dress der Königlichen.