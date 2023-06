Toni Kroos bleibt königlich! Deutscher Weltmeister geht bei Real ins zehnte Jahr

Toni Kroos (33) verließ den FC Bayern nach dem WM-Sieg 2014 und ging für 25 Millionen Euro zu Real Madrid. © JAVIER SORIANO / AFP

Das gaben die Königlichen am Mittwoch offiziell bekannt. Da der Mittelfeldstratege im Sommer 2014 in die spanische Hauptstadt gewechselt war, wird er in sein zehntes Jahr bei den "Blancos" gehen.

Für die Madrilenen stand der in Greifswald geborene Rechtsfuß inzwischen satte 417 Mal auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm 27 Tore und 89 Assists.

Außerdem sammelte Kroos mit Real drei spanische Meistertitel, vier Champions-League-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeisterschaften und in der vergangenen Saison auch erstmals den spanischen Pokal.

Der deutsche Weltmeister von 2014 gehörte dabei auch in der eben abgelaufenen Spielzeit unter Coach Carlo Ancelotti (64) zum absoluten Stammpersonal und bestritt wettbewerbsübergreifend 52 Partien.

Dass der frühere FC-Bayern-Star seine Laufbahn auf der iberischen Halbinsel ausklingen lassen möchte, hatte er bereits Ende 2022 verlauten lassen.

"Ich werde hier meine Karriere beenden, ich weiß nur noch nicht, wann", sagte er vor dem CL-Spiel gegen Celtic Glasgow.