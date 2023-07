Dieses Foto macht Mut: Torwart-Legende meldet sich nach Hirnblutung!

Dort musste er rund eine Woche von den Ärzten behandelt werden, bevor er in seine Heimat verlegt werden konnte.

Der ehemalige Nationaltorhüter der Niederlande war am 7. Juli mit einer lebensbedrohlichen Gehirnblutung in eine Klinik im kroatischen Split eingeliefert worden.

Dazu schrieb der 130-fache Elftal-Akteur: "Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich nicht mehr auf der Intensivstation liege. Aber ich bin immer noch im Krankenhaus. Ich hoffe, dass ich nächste Woche nach Hause gehen und den nächsten Schritt in meiner Genesung machen kann!"

Am Dienstagabend teilte der langjährige Keeper von Ajax Amsterdam und Manchester United ein Foto von sich und seiner Ehefrau Annemarie van der Sar (50) im Krankenhausbett.

Bob Levey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Als Spieler stand Edwin van der Sar (52) neun Jahre für Ajax zwischen den Pfosten. Von 2016 bis 2023 bekleidete er überdies das Amt des Geschäftsführers. © Emmanuel DUNAND / AFP

Schon im Zuge seines Rücktritts beim niederländischen Rekordmeister zum Saisonende erklärte der Ex-Profi im offiziellen Statement des Vereins, dass er "vollkommen am Ende" sei.

Ajax schloss die abgelaufene Spielzeit auf einem enttäuschenden dritten Platz und ohne Titelgewinn ab.

Die Königsklasse verließ man schon in der Gruppenphase, in der Europa League war gegen Union Berlin in der Zwischenrunde Schluss. Im Finale des heimischen Pokals unterlagen die Hauptstädter dem Konkurrenten aus Eindhoven.

"Ich fühle das Bedürfnis, etwas Abstand zu gewinnen, mich zu erholen und andere Dinge zu tun.", sagte die Keeper-Ikone bei seinem Abschied damals außerdem. Hoffentlich ist ihm das bald vergönnt.